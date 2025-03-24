Trabzon'un Turizm Sorunu: Ulaşım - Son Dakika
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Trabzon'un Turizm Sorunu: Ulaşım

Trabzon\'un Turizm Sorunu: Ulaşım

Uğur Yılmaz, Trabzon'da yıl boyunca turizm için ulaşım engelini vurguladı, Türk havayolu şartı belirtti.

24.03.2025 12:55
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Trabzon'a ve bölgeye yıl boyunca Dubai'den turist getiren acenta sahibi Uğur Yılmaz, turizmi 12 aya yaymanın önündeki en büyük engelin ulaşım olduğunu söyledi.

Turizmde birçok alanda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Yılmaz, "Turizmi 12 aya yaymak, ülke genelinde dengeli bir turizm hareketliliği sağlamak ve yüksek gelirli turist oranını artırmak en büyük hedeflerimizden biri. Ancak Körfez ülkelerinden yılın 12 ayı uçak seferi olmayan bir bölgeye nasıl turist getirebiliriz? Şu an ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Yaz aylarında yalnızca yabancı havayolu firmaları bölgemize uçuş düzenliyor ve bilet fiyatlarını yüksek tutuyor. Bu durum, özellikle ailelerin daha uygun fiyatlı destinasyonlara yönelmesine neden oluyor. Yabancı havayolu şirketleri ile bu sorunu aşmak zor görünüyor. Çözüm, Türk bayrak taşıyıcı firmalarımızın devreye girmesiyle mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

"Trabzon, 12 ay turizm potansiyeline sahip"

Türkiye'nin turizm açısından rakiplerine göre avantajlı bir konumda olduğunu ancak mevcut turist sayısının potansiyelin çok altında kaldığını belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Trabzon ve bölgesi, dört mevsim sunulabilecek turizm çeşitliliğine sahip. Ancak turist akışı belirli aylara sıkışmış durumda. Kasım-Mayıs ayları arasında da turizmi canlandırabilirsek Trabzon, gerçek anlamda bir turizm şehri olabilir. Ülkemizde turizm yalnızca deniz-kum-güneş üçlüsünden ibaret değil. Sezon dışında da Arap turistleri bölgeye getirmeye devam ediyoruz. 12 ay turizm hedefi doğrultusunda çalışmalar yapılıyor ancak biz bunu zaten gerçekleştiriyoruz. Tek ihtiyacımız, önümüzün açılması. Gerekirse garanti koltuk bile alabiliriz. Yeter ki Türk bayrak taşıyıcı firmalarımız Dubai-Trabzon arasında doğrudan uçuşlar başlatsın. Dubai'den Antalya'ya yapılan uçuşlarda kişi başı bilet fiyatı 370 dolar iken, Trabzon'a yapılan uçuşlar 520 dolara mal oluyor. Oysa Trabzon, Antalya'dan daha kısa mesafede olmasına rağmen bilet fiyatları çok daha yüksek. Dubai-Antalya arası, 3.708 km, uçuş süresi 4,5 saat, Dubai-Trabzon arası: 3.160 km, uçuş süresi 3,5 saat sürüyor."

Geçmiş yıllara kıyasla Trabzon ve bölge genelinde turizm konusunda daha bilinçli adımlar atıldığını belirten Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Turizm işletmeleri, özellikle Arap turistlere yönelik daha bilinçli yatırımlar yapıyor. Konaklama tesislerinden restoranlara kadar bölgedeki işletmeler, turistleri ağırlamaya hazır. Ancak uçak bilet fiyatlarının yüksekliği nedeniyle turist çekmekte zorlanıyoruz. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında yüzde 60 olan aile rezervasyon oranı, bu yıl yüzde 15'e düştü. Bu da bölgeye gelen turist sayısındaki düşüşü net bir şekilde gösteriyor. En büyük sorunumuz, yabancı havayolu şirketlerine bağımlı olmamız. Biz acenteler ve şehir olarak 12 ay turizme hazırız, yeter ki ulaşım sorunumuz çözülsün. Turistlerin sadece yaz aylarında değil, yıl boyunca Trabzon'a gelmesini istiyoruz. Turizm 50 gün değil, 360 gün olmalı. Dünyada trend olan Dubai'yi Türkler de görmek istiyor ancak bu fiyatlarla bu mümkün değil." - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trabzon'un Turizm Sorunu: Ulaşım - Son Dakika

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