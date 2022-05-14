Trakya'da çiftçiler panayırda buluştu - Son Dakika
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Trakya'da çiftçiler panayırda buluştu

14.05.2022 20:51
Trakya'da çiftçiler panayırda buluştu

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde koç panayırı düzenlendi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde koç panayırı düzenlendi.

Hayrabolu canlı hayvan pazarında yapılan programda katılım yüksekti. Bu yıl ilki yapılan panayırda, Tekirdağ bölgesinde koyunculuğu geliştirmek ve daha iyi damızlık koyun sürüleri elde edilerek, üreticilerinin gelir düzeyi arttırılması hedeflendi. Koç panayırından üreticiler kendilerini tanıtıp, ihtiyacı olan üreticiler ise koç alma şansı elde ettiler.

Programda Tekirdağ Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Toluca ve Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün birer konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından kura ile çekilişler gerçekleştirildi. Kurada çıkan kişilere koç, çan, yem gibi hediyeler takdim edildi. - TEKİRDAĞ

Trakya'da çiftçiler panayırda buluştu
Trakya'da çiftçiler panayırda buluştu
Trakya'da çiftçiler panayırda buluştu
Trakya'da çiftçiler panayırda buluştu
Trakya'da çiftçiler panayırda buluştu

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Hayrabolu, Damızlık, Tekirdağ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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