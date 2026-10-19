Trump, Zelenskiy'yi eleştirdi, Rusya'ya yaptırım kararını askıya aldı - Son Dakika
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Trump, Zelenskiy'yi eleştirdi, Rusya'ya yaptırım kararını askıya aldı

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ABD Başkanı Trump, Zelenskiy'nin küresel dizel pazarına zarar verdiğini bilmesine rağmen Rusya'daki dizel rafinerilerini hedef almasını eleştirdi. Trump, Rusya'ya bazı yaptırımları askıya alma kararına atıfta bulunarak müzakereleri aksatacak adım atmak istemediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin küresel dizel pazarına ciddi zarar verdiğini bilmesine rağmen Rusya'daki dizel rafinerilerini hedef almasını eleştirerek, "Rusya buna rağmen düşük fiyattan dünyaya milyonlarca varil dizel gönderiyor" dedi. Rusya'nın İran politikasından da memnun olduğunu belirten Trump, "Rusya, İran'a yardım etmek için yapabileceği şeylere kıyasla çok az şey yapıyor, hatta neredeyse hiçbir şey yapmıyor. ve ben bunun böyle kalmasını istiyorum. Aptal insanlar engel olmadığı sürece de böyle kalmasını sağlayacağım" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformundan Rusya-Ukrayna savaşı ve yürütülen barış müzakereleri konusunda açıklamalarda bulundu. Rusya'ya yönelik bazı yaptırımları askıya alma kararına atıfta bulunan Trump, "Rusya konusundaki kararım çok basit. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta barış müzakereleri yürütme sürecindeyim ve Rusya'yı aptalca bir şekilde müzakere masasından uzaklaştıracak hiçbir şey yapmak istemiyorum. Mevcut rehine müzakereleri de dahil büyük ilerleme kaydediliyor" dedi. "O belgeyi" şu anda imzalamanın Rusya'nın müzakere masasından kaçmasına yol açacağını belirten Trump, "Üstelik onu daha sonra veya istediğim herhangi bir zamanda imzalayabilirim" ifadelerini kullandı. Trump söz konusu belgenin ne olduğu konusunda detay vermezken, bunun Rusya'ya yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe sokacak kararname olduğu yorumları yapıldı. Beyaz Saray konuyla ilgili açıklama taleplerini yanıtsız bıraktı.

"Rusya düşük fiyattan dünyaya milyonlarca varil dizel gönderiyor"

Trump, açıklamasında Rusya'nın bazı politikalarından memnun olduğunu belirterek, "Rusya, İran'a yardım etmek için yapabileceği şeylere kıyasla çok az şey yapıyor, hatta neredeyse hiçbir şey yapmıyor. ve ben bunun böyle kalmasını istiyorum. Aptal insanlar engel olmadığı sürece de böyle kalmasını sağlayacağım" dedi. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i sert bir şekilde eleştiren Trump, "Zelenskiy, ABD de dahil küresel dizel pazarına ciddi zarar verdiğini bilmesine rağmen Rusya'daki dizel rafinerilerini hedef alıyor. Çiftçiler, besiciler ve her türlü işletme bundan büyük zarar görüyor. Rusya buna rağmen düşük fiyattan dünyaya milyonlarca varil dizel gönderiyor" ifadelerini kullandı.

"Zelenskiy savaşı bitirmek istemiyor"

Zelenskiy'nin tüm bunları umursamadığını ve önceki ABD Başkanı Joe Biden ile Avrupa'nın verdiği maddi destekle savaşı sürdürdüğünü ifade eden Trump, "Savaşı bitirmek istemiyor. Muhtemelen hiçbir zaman da istemedi" değerlendirmesinde bulundu. Ukrayna'nın 2 yıl önce Rusya ile şu an yapabileceğinden çok daha iyi bir anlaşma yapabileceğini hatırlatan Trump, Zelenskiy'i "Ülkesi harabeye dönmüş durumda, topraklarının büyük bir kısmı kaybedildi, okyanusları ve denizleri elden gitti ve erkek nüfusu azaldı, yaralandı veya öldü" sözleriyle eleştirdi. Trump, bu savaşın bitmesini istediğini vurguladı.

Kaynak: İHA
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