TÜİK Önünde Kamu Emekçileri Eylemde - Son Dakika
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TÜİK Önünde Kamu Emekçileri Eylemde

TÜİK Önünde Kamu Emekçileri Eylemde

Birleşik Kamu-İş, TÜİK'in enflasyon rakamlarına karşı eylem yaptı; memurların geçim sıkıntısını vurguladı.

03.01.2025 15:17
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Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu-İş) üyeleri, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarının ardından TÜİK önünde eylem yaptı.

Birleşik Kamu-İş tarafından TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirildi. Konfederasyon Genel Başkanı Hüseyin Kara, TÜİK binası önünde yaptığı açıklamada kamu çalışanlarının geçinemediğini ve mevcut zamların arttırılması gerektiğini söyledi. İnsanların sebze ve meyveyi taneyle aldığını, et giren evin zengin evi sayıldığını, barınma, beslenme gibi en temel hak ve ihtiyaçları karşılamanın bile lüks haline geldiğini belirten Kara, "TÜİK, aralık ayı enflasyonunu yüzde 1,03 olarak belirlemiştir. 'TÜİK harikalar diyarında' dedirten bu rakam sayesinde bir önceki ay yüzde 47,09 olan resmi yılık enflasyon, yüzde 44,38'e inmiş gibi gösterilmiştir. Böylece kamu çalışanlarına zam olarak sunulmaya çalışılan, gerçekte ise ekonomiyi yönetemeyenlerin alım gücündeki erimeyi telafi yöntemi olan 6 aylık enflasyon ödemesi, gerçek enflasyonun yanında adeta deryada damla kalmıştır. Zaten derin bir geçim sıkıntısının içinde olan kamu emekçisi, hayal ürünü olan bu enflasyon oranıyla ve sözde yetkili konfederasyonun eseri olan toplu sözleşmeler nedeniyle yeni yılı çok daha ağır ekonomik koşullarda karşılamıştır" diye konuştu.

Ekonomi konusunda otorite niteliğindeki kamu kurumlarının enflasyon beklentilerini dahi sistematik olarak revize ettiğini söyleyen Kara, "Mal ve fiyat artışları, dolar kuru yükselişleri, dolayısıyla alım gücünde oluşacak erimenin öngörülemediği bu kriz ortamında TÜİK'in açıkladığı hayali rakamlara göre ücret arttırmak, milyonlarca kamu emekçisini açlığa mahkum etmektir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Birleşik Kamu olarak kamu emekçisinin ve emeklisinin emeğinin görmezden gelinmesine müsaade etmeyeceğiz. Oturdukları görüşme masalarında kamu emekçisinin alın terini iktidardan alacağı aferin uğruna hiçe sayan sarı konfederasyonlara inat, tüm kamu emekçilerinin ve emeklilerinin sesi olacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ekonomik kriz koşullarına rağmen TÜİK'in enflasyonu olduğundan daha düşük göstermeye devam ettiğini ifade eden Kara, "TÜİK'in verilerine göre aralıkta enflasyon aylık yüzde 1,03, yıllık yüzde 44,38 oldu. Gerçekte ise üç haneli oranlarda seyreden enflasyon, memurları, ücretli çalışanları, emeklileri, yoksulları ezip geçmektedir. Konfederasyonumuzun araştırmasına göre son 6 aylık enflasyon yüzde 50,6 artarken, son 1 yıllık dönemde ise yüzde 100,2 arttı. Aralıkta gıda fiyatları yüzde 6,2 arttı. Açlık sınırı 16 bin 483 liraya, yoksulluk sınırı da 46 bin 837 liraya yükselmiştir" açıklamasında bulundu.

"Maaşlar market kasasında eriyor"

Kara, memur maaşlarının enflasyon karşısında hızla eridiğini iddia ederek, "Maaşlar market kasasında eriyor, ev kirası memurun maaşını bitiriyor. Enflasyon farkı zam değildir. Memurun alım gücünü koruyacak ve yükseltecek zam maaşlara uygulanmak zorundadır. Kamu emekçilerinin ve emeklilerin maaş zammı, yandaş konfederasyon ile yapılan mutabakat ve TÜİK'in şaibeli enflasyon rakamları uyarıca değil, emekçilerin içinde bulunduğu derin yoksullaşma ve alım gücü kaybı dikkate alınarak yapılmak zorundadır. İnsanca yaşayacağımız maaş zammını alana kadar mücadelemiz devam edecektir" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Hüseyin Kara, Politika, Ekonomi, Yerel, Memur, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel TÜİK Önünde Kamu Emekçileri Eylemde - Son Dakika

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