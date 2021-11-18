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Tüketici kargoyu beklerken evde hapsoluyor - Son Dakika

Tüketici kargoyu beklerken evde hapsoluyor

18.11.2021 11:51
Tüketici kargoyu beklerken evde hapsoluyor

Kargo dağıtımındaki uygulamaları değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Merkez Denetim Kurulu Üyesi Osman Çağatay, tüketicinin kargosunu beklediği süreyi 'Örtülü sokağa çıkma kısıtlaması' olarak tanımlayarak bu duruma tepki gösterdi.

Kargo dağıtımındaki uygulamaları değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Merkez Denetim Kurulu Üyesi Osman Çağatay, tüketicinin kargosunu beklediği süreyi 'Örtülü sokağa çıkma kısıtlaması' olarak tanımlayarak bu duruma tepki gösterdi.

Genel Merkez Denetim Kurulu Üyesi Osman Çağatay, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Koronavirüs salgını, teknolojide yaşanan gelişmeler ve benzeri gerçeklerin tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını değiştirdiğini belirtti. Tüketicilerin artan ve artacak oranda uzaktan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğine göre alışveriş yapmakta olduğunu kaydeden Çağatay, "Mallar kargo firmaları tarafından tüketicilere ulaştırılmaktadır. Kargo gönderim, dağıtım ve teslim sürecinde birçok aksaklık yaşanmaktadır. Kargo dağıtımında hiç aksaklık yaşanmasa bile kargonun geleceği gün tüketicilere 'uzun ve örtülü sokağa çıkma kısıtlaması' uygulanmaktadır. 'Kargonuz dağıtımda, gün içinde adresinize telim edilecektir' mesajını alan tüketici iki seçenekle karşı karşıya kalmaktadır. ya gün içinde kargo teslim edilinceye kadar randevularını iptal edip adresinde bekleyecek ya da kargosunu almak için ertesi gün şubeye gitmek zorunda kalacaktır. İki seçenekte de tüketiciler önlenebilir sıkıntı ile karşılaşmaktadır" diyerek tepki gösterdi.

Çözüm önerileri sundu

Satın aldığı ürün kargodayken benzeri mağduriyet yaşayan vatandaşlar için bazı çözüm önerileri öne süren Çağatay, dağıtımda olan kargoyu teslim edecek görevliye de ulaşmanın mümkün olmadığını belirtti. Dağıtım görevlisinin cep telefonunun paylaşılmadığını söyleyen Çağatay, "Aslında basit bir düzenleme ile kargo teslim süreci öngörülebilir, planlanabilir ve verimli hale getirebilir. Kargo firmaları tarafından tüketicilere uygulanan örtülü sokağa çıkma kısıtlamasının süresi kısaltılabilir. Yapılacak basit bir çalışma ile kargo dağıtım görevlisinin hangi saatte hangi güzergahta, mahallede, adreste olabileceği tespit edilip, tüketiciye bu saat; yaklaşık olarak bildirilebilir. Bu durumda tüketici gün içinde sabahtan akşama kadar değil, kargonun adrese teslim edilebileceği muhtemel zaman zarfında sokak kısıtlamasına maruz kalır. Kargo teslim süresinin, gün içinden, saatlik zaman dilimine çekilmesi, tüketicileri rahatlatacak internetten Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğine göre yapılan alışverişleri arttıracaktır" dedi. - ESKİŞEHİR

Tüketici kargoyu beklerken evde hapsoluyor

Osman Çağatay, Koronavirüs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tüketici kargoyu beklerken evde hapsoluyor - Son Dakika


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