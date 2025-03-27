Tunceli\'de Aile Yılı Etkinliği

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, "Aile Yılı" temasıyla müzik dinletisi etkinliği düzenledi.

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen etkinliğe İl Müdürü Hüseyin Okan, aileler katılırken müzisyenler Türk halk müziği ezgileri seslendirdi. Etkinlikte konuşan Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Okan, "Aile, toplumun temel taşıdır. Bizler de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, ailelerimizin her zaman yanında olmak, onların sosyal, psikolojik ve ekonomik olarak güçlenmelerine destek olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 'Aile Yılı' temasıyla düzenlediğimiz bu anlamlı müzik dinletisi de ailelerimizin motivasyonunu artırmak, bir araya gelerek sosyal bağlarını güçlendirmek ve kurumumuzla aralarındaki iletişimi kuvvetlendirmek amacını taşımaktadır. Bugün burada, müziğin evrensel diliyle aile olmanın güzelliğini ve önemini bir kez daha hatırladık. Bu etkinlikte bize katkı sunan değerli müzisyenlerimize teşekkür ederim. Bu etkinliğin, ailelerimizin arasındaki dayanışmayı daha da artırmasını temenni ediyorum" dedi. - TUNCELİ