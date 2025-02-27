Tunceli'de Bağımlılıkla Mücadele Söyleşisi - Son Dakika
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Tunceli'de Bağımlılıkla Mücadele Söyleşisi

Tunceli\'de Bağımlılıkla Mücadele Söyleşisi

Tunceli'de Aile Yılı kapsamında bağımlılıkla mücadele için farkındalık etkinliği düzenlendi.

27.02.2025 09:23
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Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, "2025 Aile Yılı" kapsamında bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla söyleşi düzenledi.

Moğultay Mahallesi'nde bulunan Hüseyin Güntaş İl Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen etkinlik, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Yeşilay Tunceli Şubesi ve İl Sağlık Müdürlüğünün iş birliğiyle düzenlendi. 2025 Aile Yılı kapsamında Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Programı muhteviyatında düzenlenen söyleşide, bağımlılıkla mücadelenin önemi vurgulandı ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapıldı. Programda konuşmacılar, bağımlılığın zararları, korunma yolları ve mücadele yöntemleri hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Söyleşinin ardından, katılımcıların bağımlılıkla mücadele konusundaki dileklerini ve umutlarını ifade edebilecekleri bir "Dilek Ağacı" oluşturuldu. Katılımcılar, ağaca üzerinde dileklerini yazdıkları stickerları yapıştırarak umutlarını paylaştı.

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Okan söyleşiyle ilgili yaptığı açıklamada, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin önemine değinerek, bağımlılıkla mücadelede ailelerin rolünün büyük olduğunu söyledi. Okan, "Bağımlılık, günümüzde toplumumuzun karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan biri. Aile, bireyin ilk eğitim aldığı ve en önemli destek kaynağıdır. Bağımlılıkla mücadelede de ailelerin bilinçli ve destekleyici olması büyük önem taşıyor. Ailelere yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Bu nedenle, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak ve vatandaşlarımızı bilinçlendirmek amacıyla bu söyleşiyi düzenledik. Etkinliğimize katılan tüm kurum ve kuruluşlara, konuşmacılarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Dilek Ağacı" etkinliğinin, katılımcıların umutlarını paylaşmaları ve birbirlerine destek olmaları açısından önemli olduğunu belirten İl Müdürü Okan, "Bu ağaç, bağımlılıkla mücadelede yalnız olmadığımızı ve birlikte başarabileceğimizi gösteriyor. Buraya asılan her dilek, yeni bir umut filizlendiriyor" diye konuştu.

Müdürlük olarak, bağımlılıkla mücadelede sürekli destek sağlayacaklarını ifade eden Okan, "Amacımız, bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm kesimlerini bilinçlendirmek ve desteklemek. Bu konuda aileler, okullar, sivil toplum kuruluşları ve tüm vatandaşlarımızla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılanan etkinlik Tunceli'de bağımlılıkla mücadele konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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