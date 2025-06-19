Tunceli\'de Bina Çatısında Yangın

Tunceli'de bina çatısında çıkan yangın söndürüldü

TUNCELİ - Tunceli'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Binanın boş olması olası bir faciayı önledi.

Yangın, Tunceli merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın çatı katındaki yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler yangını söndürürken soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.