Tunceli'de Gökkuşağı Görsel Şölen Sundü

Tunceli'de, yağmur sonrası çıkan gökkuşağı görsel şölen sundu
TUNCELİ - Tunceli'de etkili olan sağanak yağış sonrası çıkan gökkuşağı adeta görsel şölen sundu.
Tunceli'de merkezde etkili olan sağanak yağışın ardından gökkuşağı çıktı. Şehrin üzerini kaplayan gökkuşağı görsel şölen sunarken kimi vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Bölgede yer yer sağanak yağışların gün boyu süreceği öğrenildi.
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