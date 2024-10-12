Tunceli\'de Kız Çocukları Günü Etkinliği

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Tunceli'de jandarma ekipleri 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde düzenlediği etkinlikle öğrencilerle bir araya geldi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Mutlu kız çocukları mutlu nesillere atılan ilk adımlardır" mottosu ile Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta köyü okulunu ziyaret ederek, çocuklarla birlikte etkinlikler gerçekleştirdi. Etkinlikler çerçevesinde, Jandarma Komutanlığı ekipleri kız öğrencilerin 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutlayarak birlikte çeşitli oyunlar oynayıp hediyeler verdi. - TUNCELİ