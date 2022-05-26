Turgutlu Belediyesi'nce Düzenlenen 'Bir Kitap Bir Yazar'ın İlk Konuğu Hasan Özkılıç

Turgutlu Belediyesi tarafından seri olarak düzenlenmesi planlanan Bir Kitap Bir Yazar programının ilk konuğu, öykü ve roman yazarı Hasan Özkılıç olacak.

28 Mayıs Cumartesi günü Eski Belediye Binası'nda düzenlenecek etkinlik saat 15.00'te başlayacak.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün düzenleyeceği Bir Kitap Bir Yazar etkinliğinde Hasan Özkılıç'ın geçtiğimiz günlerde yayınlanan romanı Şima ele alınacak. Hasan Özkılıç, etkinlikte Turgutlu Kent Müzesi Sorumlusu Mehmet Gökyayla'nın sorularını yanıtlayacak, ardından da okurlara kitaplarını imzalayacak.