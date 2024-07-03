Turgutlu Belediyesi Personeline Banka Promosyonu

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(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi'nde banka promosyonu ihalesi sonuçlandı. Atılan 3 yıllık imzaya ile Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş.'ye bağlı çalışan 733 personel, 31 bin TL promosyon ödemesi alacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Yapı Kredi Bankası yetkilileri ile protokol imzaladı. Protokole göre, Personel A.Ş.'ye bağlı 733 personel, bu aydan itibaren gelecek üç yıl boyunca maaşlarını en yüksek teklifi veren Yapı Kredi Bankası'ndan alacak. Personel, 31 bin 500 TL promosyon ücreti de alacak.

Başkan Akın, "Emeğiyle, alın teriyle bu parayı sonuna kadar hak eden tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı olmasını diler, ödenecek olan 31 bin 500 TL promosyon ücretlerini sağlıklı günlerde harcamalarını temenni ederim" dedi.