 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Turgutlu Belediyesi ve DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında protokol imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Turgutlu Belediyesi ve DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında protokol imzalandı

Turgutlu Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında kadrolu işçilerin maaşlarına yüzde 68 oranında zam yapıldı. Protokole göre kadrolu çalışanların ücretlerine yüzde 68 oranında zam uygulanarak yan haklar dahil aylık en düşük ücret 38.300,00 TL olarak belirlendi.

Turgutlu Belediyesi ve DİSK\'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında protokol imzalandı
17.01.2024 - 19:39,
Abone Ol

Turgutlu Belediyesi ve DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında protokol imzalandı. Söz konusu protokole göre kadrolu işçilerin maaşlarına yüzde 68 oranında zam yapıldı.

Turgutlu Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası 7 No'lu Şubesi arasında kadrolu çalışan personelin 2024 yılında alacağı maaşa yönelik protokol imzalandı. Protokole göre kadrolu çalışanların ücretlerine yüzde 68 oranında zam uygulanarak yan haklar dahil aylık en düşük ücret 38.300,00 TL olarak belirlendi. Protokol, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Genel-İş 7 No'lu Şube Başkanı Özgür Genç arasında imzalandı.

İmza törenine, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Adnan Mut katıldı.

"EKONOMİK KRİZE RAĞMEN MESAİ ARKADAŞLARIMIZIN YAŞAM KOŞULLARINI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası ile belediyemizde çalışan kadrolu mesai arkadaşlarımızı kapsayan protokolü imzaladık. Kadrolu çalışanlarımızın ücretlerine yüzde 68 oranında zam uygulayarak, yan haklar dahil aylık en düşük ücretimizi 38.300,00 TL yaptık. Ülkemizde yaşanan ekonomik krize rağmen mesai arkadaşlarımızın yaşam koşullarını korumaya devam edeceğiz. Çalışma arkadaşlarıma hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Turgutlu Belediyesi, Çetin Akın, Belediye, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Turgutlu Belediyesi ve DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında protokol imzalandı - Son Dakika


20:03
Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:02
Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:01
Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi
19:34
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi
19:25
TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı
18:59
Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50
Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK

Son Dakika
20:02 Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:03 Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:01 Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi
19:34 Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi
19:25 TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı
18:59 Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52 AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50 Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25 Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı
17:21 Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 21:20:54. #1.12#
SON DAKİKA: Turgutlu Belediyesi ve DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında protokol imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement