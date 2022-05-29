Türk Dünyası Vakfı'ndan 'parktaki yoga' etkinliği hakkında açıklama - Son Dakika
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Türk Dünyası Vakfı'ndan 'parktaki yoga' etkinliği hakkında açıklama

29.05.2022 23:01

Türk Dünyası Vakfı'ndan 'parktaki yoga' etkinliği hakkında açıklama Eskişehir Valiliği sosyal medyasından etkinlik hakkında açıklama paylaştı Eskişehir'de Dede Korkut Parkında yoga yapan grubun görevlilerce uyarılmasıyla ilgili Eskişehir Valiliğinin sosyal medya hesabından Türk Dünyası...

Türk Dünyası Vakfı'ndan 'parktaki yoga' etkinliği hakkında açıklama

Eskişehir Valiliği sosyal medyasından etkinlik hakkında açıklama paylaştı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Dede Korkut Parkında yoga yapan grubun görevlilerce uyarılmasıyla ilgili Eskişehir Valiliğinin sosyal medya hesabından Türk Dünyası Vakfı'nın açıklaması paylaşıldı.

Alınan bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Sümer Mahallesi'nde bulunan Türk Dünyası Vakfı sorumluluğundaki Dede Korkut Parkı'nda yoga yapan grup, yere serilen matların çimenlere zarar verdiği gerekçesiyle görevliler tarafından uyarıldı. Bunun üzerine görevlilerle grup arasında tartışma çıktı. Olayla ilgili Eskişehir Valiliğinin sosyal medya hesabı üzerinden Türk Dünyası Vakfı'nın açıklaması paylaşıldı.

"Halihazırda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü parkımızda planlı sportif faaliyetler yürütmektedir"

Konuyla alakalı olarak valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Ziyaretçilerimizden gelen şikayetler ve fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda, park içerisindeki toplu etkinliklerde önceden izin alınması gerekmektedir. Halihazırda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü parkımızda planlı sportif faaliyetler yürütmektedir. Diğer kurum ve kuruluşların parkımızda sportif faaliyet talepleri de değerlendirilmektedir. Bu sebeple mevcut uygulamanın halkımızın parkımızdan daha fazla ve eşit bir şekilde istifade etmesi amacı ile düzenlenmiş olduğunu, izinsiz etkinlikle ilgili olarak izinsiz ve gizli çekim ile yapılan bu 'haber'in gerçekleri yansıtmadığını; bu haliyle hukuki süreçlere zemin hazırladığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.

Türk Dünyası Vakfı'ndan 'parktaki yoga' etkinliği hakkında açıklama
Türk Dünyası Vakfı'ndan 'parktaki yoga' etkinliği hakkında açıklama
Türk Dünyası Vakfı'ndan 'parktaki yoga' etkinliği hakkında açıklama
Türk Dünyası Vakfı'ndan 'parktaki yoga' etkinliği hakkında açıklama

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Dünyası Vakfı'ndan 'parktaki yoga' etkinliği hakkında açıklama - Son Dakika
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