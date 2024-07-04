Türk Turistler Kosova'da Erik Dalı Oynadı

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Kosova'nın Prizren şehrini ziyaret eden Türk turistler bir sokak sanatçısının "Erik Dalı" çalmasıyla duyan Türk turistler erik dalını oynadı.

Kosova'nın güney bölgesinde bulunan ve Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren kentindeki Şadırvan merkezinde, bir sokak sanatçısının "Erik Dalı" çalması büyük alkış topladı. Kosova'yı ziyaret eden Türk turistlerin bölgedeki gezisinde sokak sanatçısının Erik Dalı çalmasına denk gelen Türk turistler renkli görüntüler oluşturdu. Türk turistler, sokak sanatçısıyla dakikalarca Erik Dalı oynadı. - PRİZREN