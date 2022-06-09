Türkeli'de hacı adaylarına eğitim

Türkeli ilçesinden kutsal topraklara uğurlanacak olan hacı adaylarına yönelik eğitim semineri düzenlendi.

İlçe Müftülük binasında düzenlenen hac eğitim semineri, İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü tarafından verildi.

Seminerde, hacı adaylarına, ibadet bilinci ve hac ibadeti, yolculuğa çıkmadan önce maddi ve manevi hazırlık, ana hatlarıyla hac ve umre menasiki, haccın hikmeti ve hacdaki sembollerin anlamı, hac ibadetinin gereği olarak bir arada yaşama bilinci konularında seminer verilerek, hac farizası uygulamalı olarak gösterildi.

Seminer, hacı adaylarının sorularının da yanıt bulmasının ardından son buldu. - SİNOP