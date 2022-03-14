Türkeli'de İstiklal Marşı'nın Kabulü programı - Son Dakika
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Türkeli'de İstiklal Marşı'nın Kabulü programı

14.03.2022 16:51
Türkeli'de İstiklal Marşı'nın Kabulü programı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İmam Hatip Lisesi Tarih Öğretmeni Ayşe Önder yaptı.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ile ilgili sinevizyon gösteriminin ardından İmam Hatip Lisesi öğrencisi İrem Aysu Sönmez 'Bayrak' adlı şiirini okudu. İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan koro tarafından "Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet" adlı oratoryo ve gösteri sahnelendi.

İstiklal Marşı'nın kabulü nedeniyle düzenlenen kompozisyon yarışmasında ortaokul kategorisinde birinci olan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi İlker Öztürk, "Yüreğimizin En Güzel Köşesi" adlı eserini lise kategorisinde birinci olan Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşenur Özbey "Özgürlüğün Marşı" adlı eserini okudu.

Anasınıfları arasında yapılan İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışmasında birinci olan Helaldı Anasınıfı öğrencisi Ceylin Zeynep Gürleyen ve ilkokullar arasında yapılan İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışmasında birinci olan Akçabük İlkokulu öğrencisi Muhammet Demirel, İstiklal Marşı'nı okudu.

Düzenlenen yarışmalarda derece alan öğrencilerin protokol üyeleri tarafından ödüllerinin takdim edilmesiyle program son buldu.

Türkeli Yatılı Kur'an Kursu Toplantı salonunda düzenlenen programa, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Filiz, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı. - SİNOP

Türkeli'de İstiklal Marşı'nın Kabulü programı
Türkeli'de İstiklal Marşı'nın Kabulü programı
Türkeli'de İstiklal Marşı'nın Kabulü programı
Türkeli'de İstiklal Marşı'nın Kabulü programı
Türkeli'de İstiklal Marşı'nın Kabulü programı

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Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Hisarcık, Türkeli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türkeli'de İstiklal Marşı'nın Kabulü programı - Son Dakika


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