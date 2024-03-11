Türkiye\'de Ramazan\'ın ilk iftarı Iğdır\'da açıldı

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Türkiye'de "on bir ayın sultanı" Ramazan'da ilk iftar Iğdır'da açıldı.

Müslümanlar için büyük öneme sahip olan Ramazan'ın ilk iftarı, Iğdır'da saat 18.13'te açıldı. Zübeyde Hanım Bulvarı'nda Iğdır Belediyesi tarafından kurulan bin 500 kişilik Ramazan çadırında vatandaşlar ilk iftarlarını açtı. Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan da ilk iftarını vatandaşlarla birlikte yaptı. Ramazan ayının mağfiret ayı olduğunu belirten Vali Turan, "Mübarek bir ayın içine girdik. Burada halkımızla bin 500 kişilik iftar çadırında iftarımızı açacağız. Tüm İslam aleminin, tüm Türkiye'nin Ramazan ayı kutlu olsun" dedi. - IĞDIR