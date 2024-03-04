Türkiye\'nin en modern Cemevi açıldı

Turgutlu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Türkiye'nin en modern Cemevlerinden biri olan Selvilitepe Cemevi ve Kültür Sanat Merkezi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Çetin Akın, "Göreve geldiğimiz günden itibaren Turgutlumuzda kardeşliğin, sevginin, hoşgörünün temellerini attık; kardeşlik kültürüyle, herkesin inanç ve özgürlüğüne de sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.
Selvilitepe Cemevi ve Kültür Sanat Merkezi, Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Alevi Bektaşi Kültürünü Yaşatma Derneği iş birliğinde sürdürülen çalışmalar kapsamında tamamlandı. Çalışmaların bitirilmesinin ardından vatandaşların hizmetine sunulması için Selvilitepe Cemevi ve Kültür Sanat Merkez açılış töreni gerçekleştirildi. Alevilik inancında bulunan birlik çağrısına uygun olarak Cemevi ve Kültür Sanat Merkezi açılışı her inanç ve kültürden insanın yoğun katılımı ile yapıldı. Bağlama eşliğinde türkülerle başlayan program, semah, dualar ve konuşmalar ile devam etti.
"İnançlarımızı ve vatandaşlarımızı ötekileştirmeyeceğiz"
Kardeşlik kültürüyle, herkesin inanç ve özgürlüğüne sahip çıkacağının altını çizen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "2019 yerel seçim çalışmaları sürecinde Turgutlu halkına bir söz verdim. Biz gönüller yapmaya geldik. Bu gönülleri yaparken hiç kimseyi ötekileştirmeden Turgutlu'da toplumsal barışa imza atacağım demiştim. Bugüne kadar yaptığımız çalışmaların tamamında hem insanların hangi partiden olduğunu sorgulamadan hem de Kürt-Türk, Alevi-Suni, kadın-erkek, dil, din, renk sormadan Turgutlu halkına 5 yıl hizmet ettik. Bu beş yılın içerisinde hem sizlere sözümün tutmanın hem de binalar yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. İnançlarımızı ve vatandaşlarımızı ötekileştirmeyeceğiz. Onların yaşamlarını kolaylaştıracak projelere imza atacağız demiştik. Öncelikle Mustafa Kemal ve Atatürk Mahallelerimize Taziye Evleri kazandırdık. Yıllardır hizmet alamayan İstasyonaltı Mahallemize doğalgaz ve elektrik direklerini yere alınması ile ilgili çalışmalarımızı yaptık, üst yapısının bitirilmesi aşamasına geldik. Aleviler ile ilgili çok ciddi eleştiriler aldık, ama bu binayı dikme cesaretini ben gösterdim ve gerçekten çok mutluyum. Cemevi ve Kültür Sanat Merkezi yalnızca alevi vatandaşlarımıza değil herkesin yararlanabilecek olduğu bir bina. İnşallah amacına ulaşır işler yaparız ve kültürlerimizi yaşatırız. Göreve geldiğimiz günden itibaren Turgutlumuzda kardeşliğin, sevginin, hoşgörünün temellerini attık; kardeşlik kültürüyle, herkesin inanç ve özgürlüğüne de sahip çıkmaya devam edeceğiz. Selvilitepe Cemevi ve Kültür Sanat Merkezi'miz Turgutlumuza ve tüm canlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.
Turgutlu Belediyesi Selvilitepe Cemevi ve Kültür Sanat Merkezi Açılış Töreni, kurdele kesilmesinin ardından sona erdi. - MANİSA
Son Dakika › Yerel › Türkiye'nin en modern Cemevi açıldı - Son Dakika
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