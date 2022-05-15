Türkiye'nin Muhtarları Tarsus'ta Buluştu - Son Dakika

Türkiye Muhtarlar Federasyonu tarafından düzenli olarak farklı kentlerde düzenlenen istişare toplantısının 58'ncisi Tarsus'ta düzenlendi. Tarsus Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Tarihi Kent Tarsus'un doğal ve kültürel güzellikleri anlatılırken Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a ise misafirperverliklerinden ötürü teşekkür dilekleri iletildi.

Tarsus Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 58. İstişare Toplantısına, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ve yönetim kurulu üyeleri, çeşitli illerden Federasyon Başkanları, Tarsus ve Çamlıyayla Muhtarlar Dernek Başkanı Naci Güllü, Mersin Muhtarlar Dernek Başkanı Ali Gülgen, Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Mahmut Gülcü, çeşitli illerden dernek başkanları, 35 ilden muhtarlar ve basın mensupları katılım sağladı.

"İLK DEFA BİR BELEDİYE BİZLERİ BU KADAR GÜZEL AĞIRLADI"

Düzenlenen toplantının açılış konuşmalarını, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, Mersin Muhtarlar Dernek Başkanı Ali Gülgen ve Akdeniz Muhtarlar Dernek Başkanı Mahmut Gülcü yaptı. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a teşekkürlerini ileten muhtarlar, "İlk defa bir belediye bizleri bu kadar güzel ağırladı. Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan'ın misafirperverliği bizleri çok mutlu etti. Ne istersek hemen halledildi. Çok güzel ağırlanıyoruz. Bugün bize bu imkanları sağlayan Başkanımız Haluk Bozdoğan'a teşekkür ederiz" diye konuştu.

Tarsus Belediyesi Türkiye'nin çeşitli illerinden katılım sağlayan muhtarlara 3 günlük bir program hazırladı. Muhtarlar istişare toplantısının ardından program kapsamında tarihi kent Tarsus'un tarihi ve doğal güzelliklerini deneyimleme imkanı buldu.

"SİZLERİ KENTİMİZDE AĞIRLAMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ"

Düzenlenen istişare toplantısında çeşitli şehirlerden muhtarları ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Sizleri tarihin başkenti, tarımın başkenti, turizmin başkenti Tarsus'ta ağırlamaktan onur ve gurur duyuyorum. Tarsus 10 bin yıllık bir kent, Hitler'den, Asurlardan devam eden ve Türkiye'de belki de hiçbir yerin sahip olmadığı defalarca başkent olan bir kent. Roma İmparatorluğu'nda bile başkentlik yapan Anadolu'nun Mezopotamya'dan Anadolu'ya açılış kapısı olan bir kent. İlkleri yaşayan bir kent. İlk elektriğin geldiği, ilk ticaret ve sanayi odalarının kurulduğu bir kent. Tarsus'un bugüne kadar geldiği süreçte çoğu imparatorlar, devletler yıkılırken, kaybolurken bir kent mimarisiyle, yapısıyla dimdik ayakta kalıyor. Ben bugün Cumhuriyet ilkeleriyle, Cumhuriyet nimetleriyle bir çorbacının oğlu olarak bu belediye başkanlık makamındayım. Cumhuriyet olmasaydı ben burada olmazdım. Sizleri kentimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz" diye konuştu.

"HİZMET BİRİNİN KALBİNE DOKUNABİLMEKTİR"

Muhtarlarla bir anısına değinen Başkan Bozdoğan, "18 yaşındaydım, Kızıl Murat Mahallesi'ndeyim. İkametgah kağıdı dolduruyoruz. Çok değerli muhtarım bunu imzalayacağız dedim. O zaman da doktorun, diş hekiminin yanında çalışıyorum, kalfalık yapıyorum ve 2,5 lira param var. Parayı da çıkarttım almadı, sen bizim mahallemizin gözdesisin dedi ve yıl 1981 Temmuz ayı. Cebinden 5 lira çıkarttı. Bunu yol harçlığı yapacaksın, memlekete hayırlı bir evlat olacaksın, mahalle olarak senle gurur duyacağız dedi. Kendisini hiç unutamıyorum. Doktor oldum ve onu tedavi ettim ben de. Gerçekten o samimiyet, o güzellik, o tertemiz insanları hiçbir zaman unutamıyorum. İşte bu yüzden muhtarlarımız mahallelerimiz için çok büyük öneme sahip, demokrasinin temel taşıdır. İşte hizmet birinin kalbine dokunabilmektir. Ülkenin Cumhuriyet idealler ordusu olmak kolay değil. Çalışan, üreten muhtar arkadaşlarımızı görmek büyük bizler için onur verici. Hepinizi çok derin saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Tarsus'tasınız" diye konuştu.

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, Tarsus Çamlıyayla Muhtarlar Dernek Başkanı Naci Güllü, Mersin Muhtarlar Dernek Başkanı Ali Gülgen, Akdeniz Muhtarlar Federasyon Başkanı Mahmut Gülcü, muhtarlar, federasyon başkanları ve dernek başkanları ise Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a teşekkür ederek, iyi dilek ve temennilerde bulundu.