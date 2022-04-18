Türkiye'ye örnek olacak proje Mayıs ayında açılıyor - Son Dakika
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Türkiye'ye örnek olacak proje Mayıs ayında açılıyor

18.04.2022 10:24

Türkiye'ye örnek olacak proje Mayıs ayında açılıyor Sivas Valisi Salih Ayhan, Türkiye'de ilkleri içerisinde barındıran Hamidiye Kültür Bahçesinin Mayıs ayının sonunda resmi açılışının yapılacağını söylediSİVAS Sivas Valisi Salih Ayhan, Türkiye'de ilkleri içerisinde barındıran Hamidiye...

Türkiye'ye örnek olacak proje Mayıs ayında açılıyor

Sivas Valisi Salih Ayhan, Türkiye'de ilkleri içerisinde barındıran Hamidiye Kültür Bahçesinin Mayıs ayının sonunda resmi açılışının yapılacağını söyledi

SİVAS Sivas Valisi Salih Ayhan, Türkiye'de ilkleri içerisinde barındıran Hamidiye Kültür Bahçesinin Mayıs ayının sonunda resmi açılışının yapılacağını söyledi.

Sivas'ta Osmanlı saraylarına at yetiştiren tarihi hara, Sivas Valiliği'nin geliştirdiği dev proje ile Türkiye'de de ilkleri içerisinde barındıracağı eşsiz bir kültür bahçesine dönüştürüldü. 250 bin metrekare alana kurulan Hamidiye Kültür Bahçesi içerisinde dünyada bir benzeri bulunmayan 'Savaş Atları Müzesi' de yer alıyor. Yapımı tamamlanan 'Savaş Atları Müzesi', Dünya'da ilk olma özelliğini taşıyor. Eşi benzeri olmayan müze de, II. Abdülhamit Han, Fatih Sultan Mehmet ve Atatürk'ün bal mumumdan atları sergileniyor. Hamidiye Kültür Bahçesinde henüz resmi açılışın yapılmamasına rağmen yaklaşık 500 bin ziyaretçiyi ağırlanırken, parktaki bir programa katılan Vali Ayhan, resmi açılışın Mayıs ayının sonunda olacağını söyledi.

"Türkiye'nin örnek projesi"

Vali Salih Ayhan, Hamidiye Kültür Bahçesi'nin Türkiye için örnek bir proje olduğunu belirtip, "7'den 70'e herkesi cezbedeceğine dikkat çekerek, değil Sivas, değil bölge, Türkiye'nin örnek bir projesi oldu. Hep söylüyorum içerisinde 7'den 70'e bütün yaş gruplarının ve birçok farklı sektörü bulunduran bir proje. İçerisinde eğitim, sosyallik, spor, kültür, ekonomi her alan var. Dolayısıyla çok ciddi bir emek verildi. Geçen yıl kasım ayında vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Tabi hizmete açtıktan sonra kullanılan hizmetlerde deformeler oluyor aynı zamanda yoğun kış geçti onları gideriyoruz. İnşallah Mayıs ayının sonunda resmi açılışı gerçekleştireceğiz. Türkiye'ye mükemmel bir projeyi armağan etmiş olacağız. Artık net bir şekilde Sivaslıların ve Sivas'a gelen herkesin ilk uğrayacağı yer olacağını söyleyebilirim. Benim bile hafta sonu ne yapacağımı düşündüğüm zaman Hamidiye Kültür Bahçesinde tur atmaktır. Çünkü dediğim gibi 5 yaşında ki çocuktan 70 yaşında ki insana kadar herkesi cezbedecek. Sivaslılar bu projeyle ne kadar gurur duysalar azdır. Geçen yıl ki maliyetleri şuanda kıyaslandığı zaman bu sene bu projeyi yapsak 700-750 milyondan aşağı yapabilmemiz mümkün değil. Sivas'a değdik turizmde de bizim güçlü altyapılarımızdan biri oldu" dedi.

Türkiye'ye örnek olacak proje Mayıs ayında açılıyor
Türkiye'ye örnek olacak proje Mayıs ayında açılıyor
Türkiye'ye örnek olacak proje Mayıs ayında açılıyor
Türkiye'ye örnek olacak proje Mayıs ayında açılıyor
Türkiye'ye örnek olacak proje Mayıs ayında açılıyor
Türkiye'ye örnek olacak proje Mayıs ayında açılıyor
Türkiye'ye örnek olacak proje Mayıs ayında açılıyor

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Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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