TURMEPA'da görev değişimi - Son Dakika
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TURMEPA'da görev değişimi

05.03.2022 16:20
TURMEPA'da görev değişimi

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Samsun Şube Başkanlığı'nı 11 yıl sürdüren Tuncer Üçüncüoğlu yapılan olağanüstü genel kurulda görevi Orhan Atalay'a devretti.

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Samsun Şube Başkanlığı'nı 11 yıl sürdüren Tuncer Üçüncüoğlu yapılan olağanüstü genel kurulda görevi Orhan Atalay'a devretti.

Deniz Temiz Derneği Samsun Şube Başkanlığı Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. Mevcut başkan Tuncer Üçüncüoğlu sağlık sorunları nedeniyle aday olmadı. Deniz Temiz Derneği Samsun Şube Başkanı Orhan Atalay oldu.

Tuncer Üçüncüoğlu, "TURMEPA'da 11 yıl hizmet ettikten sonra sağlık sorunlarımdan dolayı görevi gençlere devrediyorum. Atık toplamayla ilgili denizde, karada her yer de varız. Deniz dibinde her yerde atıkları topluyoruz. Görevi devralacak arkadaşlar derneği inşallah daha ileri götürecektir. Ne zaman ihtiyaç duyarlarsa yanlarındayım" dedi.

Orhan Atalay, "Tuncer başkanımızdan görevi devraldık. Geçmiş yıllarda yaptığı hizmetler gözümüzün önünde. Atık toplama hizmetleri, denizlerin temiz tutulmasıyla ilgili çalışmalar. Aynı şekilde bizde çalışmalarımıza önümüzdeki günlerde özveriyle devam edeceğiz. Genç arkadaşlarımız yönetimde. Onlarla birlikte iyi şeyler yapacağımıza inancımız tam" diye konuştu.

Deniz Temiz Derneği Samsun Şubesi'nin yeni yönetim kurulu; Orhan Atalay, Vennas Akyol Haznedar, Buğra Çolak, Bülent Pamuk ve Yusuf Demir'den oluştu. - SAMSUN

TURMEPA'da görev değişimi
TURMEPA'da görev değişimi

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Orhan Atalay, Samsun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel TURMEPA'da görev değişimi - Son Dakika


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