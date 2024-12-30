TÜRMOB'dan 2025'e Umut Dolu Mesaj

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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, "Doğal afetlerin yaşanmadığı, savaşların sona erdiği ve küresel iklim krizine çözüm bulunduğu bir yıl olması dileğiyle, tüm insanlığın ortak beklentisini yüreğimizde taşıyoruz" dedi.

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, yeni yıl mesajı yayımladı. TÜRMOB'dan yapılan açıklamaya göre Kartaloğlu yayımladığı yeni yıl mesajında, geride bırakılan zor yılların ardından, 2025'in taze bir başlangıç ve büyük bir umut vadettiğini belirti. Türkiye'de ve dünyada yaşanan zorlukları, acıları ve problemleri geride bırakmak adına, yeni yıla umutla adım attıklarını kaydeden Kartaloğlu, "2025'in, dünyayı barışa, huzura ve refaha kavuşturması en içten temennimizdir. Doğal afetlerin yaşanmadığı, savaşların sona erdiği ve küresel iklim krizine çözüm bulunduğu bir yıl olması dileğiyle, tüm insanlığın ortak beklentisini yüreğimizde taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gelecek nesillere huzurla emanet edebilecekleri, küresel ve yerel sorunların çözüme kavuştuğu, sürdürülebilir bir geleceğin temellerinin atıldığı bir yıl olmasını dilediğini belirten Kartaloğlu, "2025, umutların canlandığı, barışın hüküm sürdüğü ve geleceğe güvenle ilerlediğimiz bir dönemin kapısını aralasın. Hayallerimize ulaşacağımız ve geleceğe güvenle bakacağımız bir yıl olması dileğiyle, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlarım" diye konuştu. - ANKARA