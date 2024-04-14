Tutak\'ın düşman işgalinden kurtuluşu törenlerle kutlandı

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Ağrı'nın Tutak İlçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıldönümü törenlerle kutlandı.

15 Temmuz Meydanı'nda gerçekleşen çelenk sunma programına Tutak İlçe kaymakamı Erkan Adıbelli, Belediye Bas¸kanı Fevzi Sayan, Cumhuriyet Savcısı Burak Aydın, ilc¸e protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinliklere Öğretmen Evi Konferans Salonu'nda devam edildi. Kazım Karabekir Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan " 14 Nisan Tutak'ın Kurtuluşu " konulu program düzenlendi. Programda konuşma yapan Tutak Belediye Başkanı Fevzi Sayan, 'Tutak için 14 Nisan gurur günüdür. Bundan tam 106 yıl önce milletimizin bağımsızlığa olan tutkusu, yurdun dört bir yanında olduğu gibi burada Tutak'ta da tezahür etmiş ve milletimiz bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya kanıtlamış ve büyük bir destan yazmıştır. Bugün millet olarak birlik ve beraberliğin, dayanışmanın, aynı duyguları taşımanın ve yaşamanın, tasada ve sevinçte bir olmanın, "Önce Vatan" demenin, önce zafere, sonra da kıvanca dönüştüğü günü yaşıyoruz. Bu uğurda can veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün Tutak halkı ve Tutaklı hemşerilerimin 106.kurtuluş yıl dönümü kutlu olsun' dedi. - AĞRI