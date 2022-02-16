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Tuzla Belediyesi'nden yüzleri güldüren sosyal sorumluluk projesi - Son Dakika

Tuzla Belediyesi'nden yüzleri güldüren sosyal sorumluluk projesi

16.02.2022 12:13
Tuzla Belediyesi'nden yüzleri güldüren sosyal sorumluluk projesi

Tuzla Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle artan vakaların düşmesi için yüzleri güldüren bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Tuzla Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle artan vakaların düşmesi için yüzleri güldüren bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Tuzla'nın fark noktalarında üzerinde gülme emojisi olan maske dağıtılarak, hem yüzler güldürüldü hem de maske için farkındalık çalışması yapıldı.

Tuzla Belediyesi, korona virüs salgını vakalarının 70 binleri aşması nedeniyle, hem tedbir farkındalığını artırmak hem de maske kullanımının önemini tekrar hatırlatmak için yüzleri güldüren bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın destekleri ile başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında Tuzla'nın 17 mahallesinin belirlenen noktalarında üzerinde gülme emojisi bulunan maske dağıtıldı. Her yaş grubundan vatandaşlara dağıtılan maskelerin üzerindeki gülme emojileri, vatandaşların yüzlerinde gülücükler oluşturdu. Ayrıca Tuzla Belediyesi ekipleri, Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi'ne gelen 65 yaş üstü büyüklere gülme emojili maskelerini dağıttı. 65 yaş üstü büyüklerin maskelerini takmaları renkli anlar oluşturdu. O anlar kameralar saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Tuzla Belediyesi'nden yüzleri güldüren sosyal sorumluluk projesi
Tuzla Belediyesi'nden yüzleri güldüren sosyal sorumluluk projesi

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Tuzla Belediyesi, Tuzla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tuzla Belediyesi'nden yüzleri güldüren sosyal sorumluluk projesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuzla Belediyesi'nden yüzleri güldüren sosyal sorumluluk projesi - Son Dakika
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