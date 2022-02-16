Üye Girişi
Uçhisar mezarlığında mülkiyet sorunları çözüme kavuşturuldu - Son Dakika

Uçhisar mezarlığında mülkiyet sorunları çözüme kavuşturuldu

16.02.2022 14:59
Uçhisar mezarlığında mülkiyet sorunları çözüme kavuşturuldu

Uçhisar Belediyesi kasaba mezarlığındaki mülkiyet sorunlarını çözüme kavuşturdu.

Uçhisar Belediyesi kasaba mezarlığındaki mülkiyet sorunlarını çözüme kavuşturdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, "Kendisinin önem verdiği çalışmalardan biri olan mezarlıktaki mülkiyet sorunlarının vatandaşların rızaları da alınarak çözüme kavuşturulduğunu belirterek, bu yıl mezarlık içerisine taziye evi, morg ve cami yapılması konusunda da çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Başkan Osman Süslü, "Uçhisar belediyesi olarak kasabamızın mezarlığında bazı çalışmalarda bulunduk. Bir takım mülkiyet sorunları vardı. Bu sorunu da çözüme kavuşturduk. Vatandaşlarımızdan gönül rızasıyla alındı bu mülkiyetler. Gerekli tanzim çalışmaları da yapılarak mezarlığımızda vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Bu arada mezarlığımızda taziye evi, morg ve cami çalışmamızda sürüyor. Bu yıl içerisinde bu sosyal donatıları da tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz" dedi. - NEVŞEHİR

YORUMLAR
500

Osman Süslü, Uçhisar, Morg, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uçhisar mezarlığında mülkiyet sorunları çözüme kavuşturuldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:51 Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun testi pozitif çıktı
14:45 Müge Anlı'dan kahkahalar attıran itiraf: Doğru söylediğim için okey masasından atıldım
14:41 Oğlum dizisi bu akşam 2. bölümüyle ekranlara geliyor! Ailesi Efe'yi nasıl koruyacak?
14:40 FETÖ hükümlüsü komiser, gider çukuruna düşerek öldü
14:39 Erdoğan BAE dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı: Muhalefet toplantısından bir şey çıkmaz, halkı enflasyona ezdirmeyiz!
14:38 Cristiano Ronaldo tutuklanacak mı? Futbol dünyasının gözü-kulağı o davada
14:34 Açlık sınırında mı yaşıyorsunuz, yoksulluk sınırında mı? Yoksul sayılmamak için kaç lira kazanmak gerekiyor? İşte o rakamlar
14:27 Böyle olur Survivor'ın Sevgililer Günü kutlaması! Bir çiçek verdi, ortam gerildi
14:26 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Haluk karakteri ölecek mi?
14:22 Deva lideri Ali Babacan: Koskoca ülkeyi sehven yönetiyorlar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 15:05:19. #1.11#
SON DAKİKA: Uçhisar mezarlığında mülkiyet sorunları çözüme kavuşturuldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement