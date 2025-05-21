Ülker'in Bizz@Kampüs Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ülker'in Bizz@Kampüs Yarışması Sonuçlandı

Ülker\'in Bizz@Kampüs Yarışması Sonuçlandı

Gençler, Ülker Caramio için geliştirdikleri projelerle 240 bin TL ödül ve staj kazandı.

21.05.2025 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerin her yıl farklı bir Ülker markası için pazarlama odaklı stratejiler geliştirdiği 'bizz@kampüs' yarışmasında ödüller sahibini buldu. Bu yıl Ülker Caramio için yarışmaya katılan 1108 takım arasından ilk 3'e giren takımlar, toplam 240 bin TL ödül ve uzun süreli staj hakkı kazandı.

Her yıl farklı bir Ülker markası için yeni pazarlama fikirlerinin üretildiği bizz@kampüs'te kazanan projelerle ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl 14.'sü düzenlenen, üniversite 3. ve 4. sınıf ile yüksek lisans öğrencilerinin 2-3 kişilik takımlar kurarak katıldığı yarışmada fikirler, Ülker Caramio için yarıştı.

Türkiye'deki 117 üniversiteden ve 131 farklı bölümden 1108 takımın başvurduğu yarışmada Sabancı Üniversitesi'nden, İşletme bölümü öğrencisi Erdem Eren Coşkun ile Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Alperen Davran'dan oluşan "Caramel Department" takımı projesiyle birinciliğe layık görüldü. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencileri Barış Emre İşık ve Hüseyin Kızıltaş'ın kurduğu "ShockPops"un ikinci olduğu yarışmada, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi Neva Kızak ve Matematik bölümü öğrencisi Şevval Şahin'in yer aldığı "Harmoni" ise üçüncü oldu. Ayrıca ilk 3'e giren takımlar uzun dönem staj hakkı da kazandı. Toplam 240 bin TL para ödülünün dağıtıldığı yarışmada birinciliği kazanan takım 90 bin TL, ikinciliği kazanan takım 80 bin TL, üçüncülüğü kazanan takım 70 bin TL'nin sahibi oldu. Birbirinden yenilikçi fikirlerin yarıştığı bizz@kampüs'ün final etkinliğinde Ülker'in üst düzey yöneticileri gençlerin heyecanına ortak oldu. 16 Mayıs'ta Yıldız Holding Çamlıca Kampüsü'nde gerçekleştirilen ödül töreninde birinci takıma ödülünü Ülker CEO'su Özgür Kölükfakı, ikinci takıma Ülker İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, üçüncü takıma ise Ülker CMO'su Mustafa Kabakçı takdim etti.

Yarışmacılar marka ekiplerinden süreç boyunca destek aldı

Pazarlama alanına ilgi duyan ve profesyonel kariyerleri öncesi tecrübe kazanmak isteyen öğrencilerin yarıştığı 'bizz@kampüs'e başvurular bu yıl yüzde 10 arttı. 14 Şubat'ta 1108 takımla başlayan yarışma sürecinde başvurusunu tamamlayarak bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazanan takımlara, marka ekibi tarafından Ülker Caramio ile ilgili detaylı bilgiler aktarıldı. İki aşamalı olarak iletilen vaka çalışmaları çerçevesinde projelerini yollayan takımlar arasından marka ekibinin değerlendirmeleri sonucunda önce ilk 50 takım belirlendi. Daha sonra bu takımlara ikinci vaka çalışmaları iletildi. 9 Nisan'da Ülker Marka ve Finans ekibi tarafından ilk 50 takıma "Marka Hikayesi & P&L Eğitimi" konulu webinar düzenlendi. İlerleyen aşamada 50 takım arasından seçilen ilk 10 takıma 28 Nisan'da "Sunum Teknikleri Eğitimi verildi. Yarışmada ayrıca pazarlama ve insan kaynakları ekipleri tarafından yarışmacı takımlara danışmanlar atandı ve bu danışmanlar, proje sunumlarının hazırlık sürecinde yarışmacılara destek oldu.

Ülker CEO'su Kölükfakı: "Tutku, güven, iş birliği ve adanmışlık başarıyı getiriyor"

Ülker CEO'su Özgür Kölükfakı yarışmanın kaybedeni olmadığını belirterek şunları kaydetti: "Ülker olarak gençlerin yaratıcı fikirlere ve bizz@kampüs gibi projelere duyduğu tutkuyu görmek bizler için gurur verici. Güven, tutku, iş birliği ve adanmışlık başarıyı da beraberinde getiriyor. Gençlerin hayal gücüne, emeğine ve tutkularına yürekten inanıyoruz. Bugün burada, binlerce başvuru arasından öne çıkan; fikirleriyle inovasyonun dönüştürücü gücünü bizlere bir kez daha hatırlatan gençlerimizi, geleceğin yaratıcı liderleri olarak görüyoruz. Sadece fikir üreten değil, bu fikirlerin değer yaratacak şekilde hayata geçirilmesine yön veren gençlerimizi yürekten alkışlıyoruz."

Kabakçı: "Ülker olarak gençlerin potansiyeline inanıyoruz"

Ülker CMO'su Mustafa Kabakçı, bizz@kampüs yarışmasında gençlerin heyecanının bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Kabakçı, sözlerine şu şekilde devam etti: "Her yıl gençlerin pazarlama alanında ortaya koyduğu yaratıcı fikirleri görmek bizim için büyük bir ilham kaynağı oluyor. bizz@kampüs bu anlamda yalnızca bir yarışma değil; gençlerin meslek yaşamlarına atılmadan önce çözüm odaklı stratejileri geliştirdikleri, ekip olarak çalışmayı deneyimledikleri ve pazarlama alanında derinleşme fırsatı buldukları özel bir platform. Ülker olarak gençlerin potansiyeline inanıyor, onlara fırsat verildiğinde ne kadar etkili sonuçlar üretebildiklerini her yıl bu yarışmayla bir kez daha gözlemliyoruz. Bu sürecin onların kariyer yolculuklarında değerli bir adım olduğuna inanıyor, tüm katılımcıları gönülden kutluyorum."

Gözleveli: "Gelecek yıl düzenlenecek yarışmayı şimdiden iple çekiyoruz"

Ülker İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli de gençlerin yarışmaya gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Bu yıl 14. kez düzenlediğimiz yarışmamızda Türkiye'nin dört bir yanından üniversite öğrencileri, sadece fikir üretmekle kalmadı, aynı zamanda bu fikirleri somut projelere dönüştürerek, mesleki anlamda gerçek bir deneyim yaşadı. Yarışmaya katılan gençler, yalnızca rekabet etmeye değil, öğrenmeye ve üretmeye odaklandı. Süreç boyunca aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştirdiler ve deneyimli ekiplerimizin rehberliğinde Ülker Caramio için hayal ettikleri fikirleri somut birer projeye dönüştürdüler. Gelecek yıl düzenlenecek bizz@kampüs yarışmasını şimdiden iple çekiyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ülker'in Bizz@Kampüs Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İkinci el otomobil pazarı canlandı Sıfır oto cep yakıyor İkinci el otomobil pazarı canlandı! Sıfır oto cep yakıyor
1,5 yaşındaki Metehan öldü, ilde alarm verildi Cenazede herkes maske taktı 1,5 yaşındaki Metehan öldü, ilde alarm verildi! Cenazede herkes maske taktı
Bu kadarına da pes Çakarlı aracını ambulans çıkışına park etti Bu kadarına da pes! Çakarlı aracını ambulans çıkışına park etti
Fenerbahçe’nin yıldızından veda gibi paylaşım Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım
Ahmet Minguzzi’nin öldürüldüğü bıçak “yasaklı“ sayılmadı Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü bıçak "yasaklı" sayılmadı
Dries Mertens’ten çarpıcı itiraf: Dört gözle bekliyorum Dries Mertens'ten çarpıcı itiraf: Dört gözle bekliyorum
İstiklal Marşı’na saygısızlık yapan ülkeye UEFA’dan ceza İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan ülkeye UEFA'dan ceza
Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol’a istenen ceza belli oldu Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol'a istenen ceza belli oldu
Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı
Osimhen’den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme Yusuf Akçiçek için geldiler İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme! Yusuf Akçiçek için geldiler

11:34
İstanbul’da 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın kontak kapatacak
İstanbul'da 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın kontak kapatacak
11:12
Vatandaşa tek bir soru soruldu İşte PKK’nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
10:53
Küçük yaştaki bir çocuk, ailesinden habersiz aldığı otomobille kaza yaptı
Küçük yaştaki bir çocuk, ailesinden habersiz aldığı otomobille kaza yaptı
10:23
İYİ Parti’nin WhatsApp grubunda CHP’li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
07:15
BAE: Gazze’ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık
17:20
Fenerbahçe’de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi
Fenerbahçe'de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi
16:55
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı
16:52
Süper Lig, maç başına en fazla ’’uzatma süresi’’ eklenen lig oldu
Süper Lig, maç başına en fazla ''uzatma süresi'' eklenen lig oldu
16:42
İngiltere’de yeni bir ’Deli Dana’ vakası tespit Edildi
İngiltere'de yeni bir 'Deli Dana' vakası tespit Edildi
16:35
DEM Parti, CHP’yi ziyaret etti Özgür Özel’den Bahçeli’nin ’’komisyon’’ çağrısına destek
DEM Parti, CHP'yi ziyaret etti! Özgür Özel'den Bahçeli'nin ''komisyon'' çağrısına destek
16:35
Survivor’da gergin anlar Meryem, İsmail Balaban’ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi
Survivor'da gergin anlar! Meryem, İsmail Balaban'ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi
16:33
Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti
Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 12:03:23. #7.13#
SON DAKİKA: Ülker'in Bizz@Kampüs Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.