Ulubey'de bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Ulubey'de bayramlaşma programı düzenlendi

Ulubey\'de bayramlaşma programı düzenlendi
05.06.2025 14:27  Güncelleme: 14:49
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Ordu'nun Ulubey ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

İlçe Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen programda Kaymakam Esra Demirtaş ve Belediye Başkanı İsa Türkcan, vatandaşlar ile bir araya geldi. Bayramlaşma programına yoğun katılım olurken, Başkan Türkcan yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Bayramların; kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu müstesna günler olduğunu hatırlatan Başkan Türkcan, "İlçe Kaymakamımız Esra Demirtaş'ın ev sahipliğinde, kaymakamlığımızda vatandaşlarımızla bir araya gelerek bayramlaşmanın mutluluğunu yaşadık. Bu anlamlı buluşmalar; birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmamızın en güzel göstergelerindendir. Başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum" dedi.

Program sonunda Kaymakam Demirtaş ve Başkan Türkcan, bayramlaşma törenine katılan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içinde daha nice bayramlara ulaşma temennisinde bulundu. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ulubey'de bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika

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