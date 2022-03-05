Ümit Yılmaz, İl Özel İdare Genel Sekreteri oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Ümit Yılmaz, İl Özel İdare Genel Sekreteri oldu

05.03.2022 10:23
Ümit Yılmaz, İl Özel İdare Genel Sekreteri oldu

Yalova İl Özel İdare Genel Sekreterliği'ne atanan Ümit Yılmaz, görevi emekli olan Selim Karahan'dan devraldı.

Yalova İl Özel İdare Genel Sekreterliği'ne atanan Ümit Yılmaz, görevi emekli olan Selim Karahan'dan devraldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevinden İl Özel İdare Genel Sekreterliği'ne atanan Ümit Yılmaz, düzenlenen törenle yeni görevine başladı. Yılmaz, için İl Genel Meclisi'nde bir tören düzenlendi. Törene Vali Muammer Erol da katıldı. Karahan'a çiçek ve teşekkür belgesi takdim edildi. Vali Erol, Karahan ile başarılı bir çalışma dönemi geçirdiklerini ifade etti. Erol, Yılmaz'a da görevinin hayırlı olmasını diledi.

İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ise Yılmaz'a yeni görevinde başarılar dileyerek, "Değerli kardeşimiz Ümit Yılmaz, Yalova İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak görevine başladı. Birlikte güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Yılmaz ise devraldığı bayrağı daha ileri noktalara taşımak için çalışacağını ifade etti. - YALOVA

Ümit Yılmaz, İl Özel İdare Genel Sekreteri oldu
Ümit Yılmaz, İl Özel İdare Genel Sekreteri oldu

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Takım elbiseyle simit satıp iyi para kazanıyor Son dakika haberleri: Takım elbiseyle simit satıp iyi para kazanıyor Altınova Meclisi'nden Pakistan'daki cami saldırısına kınama Altınova Meclisi'nden Pakistan'daki cami saldırısına kınama

Selim Karahan, Ümit Yılmaz, Emekli, Yalova, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ümit Yılmaz, İl Özel İdare Genel Sekreteri oldu - Son Dakika


Son Dakika
10:14 ABD'den, NATO'nun doğu kanadında bombardıman uçaklarıyla tatbikat: Ukrayna'nın sınırında yapıldı
10:13 Belediye engelledi ididası: Bergen'in öldürüldüğü yerde filmi yayınlanmadı!
10:11 Çeçen lider Kadirov'dan Putin'e: Savaşçılarımıza Harkov'u, Kiev'i ve tüm şehirleri hemen ele geçirme emri verin!
09:57 Yargı'nın Cüneyt'i, Atatürk oldu: Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Atatürk'ü o canlandırdı
09:53 Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, rakibini farklı yendi: Sneijder, Çalkanoğlu'nu çok beğendi
09:51 Rusya'dan ateşkes kararı: Saat 10.00'da Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes başlıyor
09:43 Mezarlıkta cinsel ilişkiye girerken görüntülenen çifte tepkiler çığ gibi yükseldi
09:36 Putin'in A takımı kimlerden oluşuyor: İşte 13 kişiden oluşan Kremlin'in 'silovik' olarak anılan beyin takımı
09:21 Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: İşte 5 Mart hava durumu!
09:15 İstanbul depremi için korkutan tahmin: 2030 yılına kadar olacak, 91 bin 81 bina ağır, 167 bin 116 bina orta hasar görecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 10:29:25. #1.12#
SON DAKİKA: Ümit Yılmaz, İl Özel İdare Genel Sekreteri oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement