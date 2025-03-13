Ümraniye\'de taşlar sanata dönüşüyor

Ümraniye Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi bünyesinde düzenlenen Mozaik Kursu, sanatseverleri taşların büyülü dünyasıyla buluşturmaya devam ediyor. Beş yıldır ücretsiz olarak sunulan bu eğitim programında, mozaik sanatına ilgi duyan katılımcılar, taşları ustalıkla sanat eserine dönüştürüyor.

Geleneksel sanatların yaşatılması ve yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen kurslarda, katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı eğitimler veriliyor. Mozaik Kursu, akademi çatısı altında açılan pek çok sanatsal eğitimden sadece biri. Son yıllarda yapı ve dekorasyon alanında doğal taş kullanımının yaygınlaşması, mozaik sanatına olan ilgiyi de artırıyor. Bu ilgiden yola çıkarak düzenlenen kurs, Şehit Kaymakam M. Fatih Safitürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Temel ve ileri seviye olmak üzere iki farklı düzeyde sunulan eğitimlerde, doğada bulunan traverten, oniks, mermer, kaolin ve kil gibi doğal malzemeler işlenerek özgün eserler ortaya çıkarılıyor. Ayrıca cam, seramik, metal ve plastik gibi farklı materyallerle de mozaik çalışmaları yapılıyor.

Her yıl Ümraniye Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi tarafından düzenlenen sanat sergileri sayesinde kursiyerler, eserlerini sanatseverlerle buluşturma, satışa sunma ve daha geniş kitlelere ulaşma imkanı yakalıyor. Mozaik kursuna katılan sanatçılar tarafından hazırlanan eserler, Ümraniye Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergilendi. "Zamanın İzlerinde Sanata Yolculuk" isimli sergi, 15 Mart'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. - İSTANBUL