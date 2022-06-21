Üniversite öğrencileri eserleri ile küresel sorunlara dikkat çekti

Üniversite öğrencilerinin yıl sonu sergisi büyük beğeni topladı

ÇANKIRI - Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin hazırlıkları eserlerin yer aldığı sergi büyük beğeni topladı. Öğrencilerin küresel sorunlara dikkat çektiği eserleri ise dikkat çekti.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin dönem boyunca yaptıkları eserler, açılan yıl sonu sergisinde beğeniye sunuldu. Eserler, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Yıl boyunca öğrenciler tarafından hazırlanan resim, fotoğraf, poster, seramik ve benzeri eserler sergide yer aldı. Sergide iklim değişikliği, sağlık gibi küresel sorunlara farkındalık oluşturan eserler ise dikkat çekti.

Serginin açılışında konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Erdem, "Emeği, yeteneği gerçekten merakı eğitimi bulaşmış olduğu sergiyi gezdik. Öğrencilerimiz almış olduğu eğitimle sadece eğitimini tamamlamamışlar, sağlığa, eğitime, çağın getirmiş olduğu bir çok elektronik ortamda ve mobil ortamda dijital ortamdaki konulara, aynı zamanda bazı ticari problemlere ışık tutacak şekilde güzel ürünler sergilemişler. Öncelikle kendilerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bunlara bu düşünceyi bu yeteneği sağlayan hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Tabii sanat tasarım dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen şey resim, heykel ama bunların dillerinin olduğunu görüyoruz. Ciddi bir toplumsal problemi yansıtıyor önümüzdeki bütün objelerle motiflerle afişlerle çağın en büyük problemi sağlı, kıtlık, gibi sorunlar yansıtılmış" dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat Tasarım Bölümü Seramik Bölümünden Öğretim Üyesi Buğra Özer ise, "Bu gördüğünüz işlerimiz son sınıf öğrencilerimizin mezuniyet projeleri olarak sergimizde yer alıyorlar. 30 tane seramik eserle biz de sergiye katıldık. Sergimizdeki çalışmalarda öğrencilerimizin farklı temalar vardır. Kültürümüz, Türk İslam kültüründen gelen göreneklerinin Türk mitolojileri ile birleştiği bir takım çalışmaların yer aldığı, çevre felaketlerine dikkat çekilen eserleri görüyoruz" diye konuştu.