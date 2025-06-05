Üniversite Öğrencilerinden Anlamlı Bayram Projesi - Son Dakika
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Yerel

Üniversite Öğrencilerinden Anlamlı Bayram Projesi

05.06.2025 14:05
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Kastamonu'da üniversite öğrencileri, özel birey ve ailelerine kütüphane oluşturarak destek oldu.

Üniversite öğrencilerinden özel bireyler ve aileleri için bayram öncesinde anlamlı proje

KASTAMONU - Kastamonu'da üniversite öğrencileri, özel birey ve ailelerini Kurban Bayramı öncesinde ziyaret ederek, evlerinde kütüphane oluşturdu.

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencisi Beyzanur Tekahlat, Öğretim Üyesi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erol Tekin danışmanlığında yürüttüğü "Dayanışmayla Büyüyen Yarınlar: Hepimiz Bir Aileyiz" projesi çerçevesinde üniverite öğrencileri, il merkezinde bulunan özel bireyleri Kurban Bayramı öncesinde ziyaret etti. Üniversite öğrencileri özel çocukların kardeşlerine yönelik evlerinde kitaplık oluşturarak okumaları için kitaplar hediye etti.

"Öğrencilerimiz, projelerini Aile Yılına entegre ederek hayata geçirdiler"

Projeyle ilgili konuşan Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Tekin, "İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında öğrencilerimize hem toplumsal dayanışmayı öğretmek hem akademik gelişmeleri yanında sosyal gelişimlerini de teşvik etmek amacıyla bazı ödevler ve projeler verdik. Öğrencilerimiz bu projeleri özellikle 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi sebebiyle entegre ederek üniversitemizin de sosyal ofisine sundular. Kabul edilen projeleri sayesinde öğrencilerimiz başta dezavantajlı gruplar olmak üzere birçok hususta toplumsal katkı içeren projeler hazırladılar. Bunlardan bir tanesi de ziyarette bulunduğumuz özel birey ailelerimize yönelikti. Öğrencilerimizin akademik açıdan gelişimlerini sağlayacak olan eğitimine katkı sunmak amacıyla bir kitaplık hediye edildi. Aynı zamanda kitapların alınarak kütüphane oluşturulması evinde düşünüldü. Bu amaçla hazırlanan projemiz hem öğrencimizin akademik gelişimine katkı sunması açısından kıymetli oldu hem de kendi öğrencilerimizin toplumsal duyarlılığını geliştirmek ve dayanışla kültürünü arttırmak ve akademik gelişimlerinin yanına sosyal faydayı da entegre etmek açısından değerli ve kıymetli oldu" dedi.

"Oluşturduğumuz kütüphanenin eğitimlerine katkı sunmasını istiyorum"

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencisi Beyzanur Tekahlat ise, "Bizlerin bu sosyal sorumluluk projesini yapma nedenim, çocuklara ve özel bireylere dokunmak istedim. Onların nitelikli eğitimlerine katkı sunmak istiyorum. Bunlar benim için çok önemliydi, sonuçta bizlerde eğitimci olarak buralara kadar geldik ve eğitimin yeri bir Türk gencinde çok önemlidir. Bunun için öğrencilerimizin masa, sandalye ihtiyaçlarını giderdik hem de kitap ihtiyacını giderdik. Nitelikli eğitim için hem küçük yaşta eğitilmesi, kitap okumanın öneminin çocuklara vurgulanmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bu projeyi yazıp hayata geçirdim. Yazdığım içinde çok mutluyum. İyi ki küçük çocukların kalbine dokunduk. Bundan sonrada dezavantajlı çocuklarımıza ulaşıp desteklerde bulunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Özel bireylerimizin kardeşlerine çalışma masası ve kitap hediye ettik"

Öğrencilere teşekkür eden Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz da, "Kastamonu Üniversitesi, gerçekten özel bireylere yaptıkları çalışmalarla engelsiz üniversite ismine layık bir şekilde projelerimize devam ediyoruz. Kastamonu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencilerimizle birlikte Kastamonu'da yaşayan özel bireylerimizin kardeşlerine çalışma masası ve kitap hediyeleri için bayram öncesinde hediye ettik. Bayramda özel bireylerimizin kardeşlerine çok güzel ve çok anlamlı bir projeye imza attılar. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Deprem bölgesine kitap göndermiştim, şimdi yenileri geldi"

Özel birey annesi Lemiye Bıdak da, "Otizmli bir oğlum var, iki tane de normal çocuğum var. Oğlum üniversiteye hazırlanıyor, diğeri de beşinci sınıfta okuyor. Kastamonu Üniversitesinden öğrenciler evimize geldiler, bizlere jest yapmışlar, bayram hediyesi getirmişler. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum, çok mutlu olduk. Çocuklarımızın kitaplarına da destek verdiler. Üniversiteye hazırlanan oğluma da destek verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kastamonu, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Üniversite Öğrencilerinden Anlamlı Bayram Projesi - Son Dakika

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