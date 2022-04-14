Üniversite öğrencilerinden "Hayır köprüsü" projesi - Son Dakika
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Üniversite öğrencilerinden "Hayır köprüsü" projesi

14.04.2022 15:35
Üniversite öğrencilerinden "Hayır köprüsü" projesi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGU) Artova Meslek Yüksekokulu öğrencileri ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi dağıttı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGU) Artova Meslek Yüksekokulu öğrencileri ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi dağıttı.

Artova Meslek Yüksekokulu İletişim Kulübü tarafından başlatılan "Hayır köprüsü" projesi dahilinde gıda malzemesi temin edildi. Öğretim görevlileri ve öğrencilerini de katkıda bulunduğu Ramazan kolileri belirlenen ihtiyaç sahibi 50 aileye öğrenciler tarafından dağıtıldı. İletişim Kulübü Akademik Danışmanı Öğretim Görevlisi Hikmet Yurteri, Ramazan ayının dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma ayı olduğunu ifade ederek, "Bu mübarek ayda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek ve gönüllere dokunabilmek amacıyla öğrencilerimiz ve öğretim görevlisi arkadaşlarımızla birlikte oluşturduğumuz gıda paketlerini tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık. Ramazan'a özel başlattığımız sosyal sorumluluk projemize katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

İletişim Kulübü Başkanı Oğuz Deniz ise, hayır köprüsü projesine destek verenlere teşekkür ederek, "Bugün bizler, öğrenci arkadaşlarımızla birlikte ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmanın manevi huzurunu yaşadık" diye konuştu. - TOKAT

Üniversite öğrencilerinden Hayır köprüsü projesi
Üniversite öğrencilerinden Hayır köprüsü projesi

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Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ramazan, Artova, Tokat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Üniversite öğrencilerinden 'Hayır köprüsü' projesi - Son Dakika


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