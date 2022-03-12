Üniversite öğrencilerinden İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılında anlamlı video - Son Dakika
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Üniversite öğrencilerinden İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılında anlamlı video

12.03.2022 14:54
Üniversite öğrencilerinden İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılında anlamlı video

Kastamonu'da üniversite öğrencileri, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy'u anlamlı bir video hazırlayarak andı.

Kastamonu'da üniversite öğrencileri, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy'u anlamlı bir video hazırlayarak andı.

Kastamonu Üniversitesi Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Engin Kanbur, Dr. Öğr. Üyesi Cihan Özorak koordinatörlüğünde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümünde anlamlı bir video hazırlandı. Üniversite öğrencileri, bedenleri ile İstiklal Marşı'nın yıl dönümü olan "101" sayısını oluşturdu. Oluşturulan "101" sayısı dronla havadan görüntülerindi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan video sosyal medyada vatandaşlar tarafından ilgi gördü. - KASTAMONU

Üniversite öğrencilerinden İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılında anlamlı video

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Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Üniversite, Kastamonu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Üniversite öğrencilerinden İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılında anlamlı video - Son Dakika


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