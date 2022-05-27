Üniversite öğrencilerine KADES uygulaması tanıtıldı - Son Dakika
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Üniversite öğrencilerine KADES uygulaması tanıtıldı

27.05.2022 16:23
Üniversite öğrencilerine KADES uygulaması tanıtıldı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince üniversite öğrencilerine KADES uygulaması anlatıldı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince üniversite öğrencilerine KADES uygulaması anlatıldı.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nde öğrenim gören üniversite öğrencilerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri tarafından Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı. Uygulamanın cep telefonlarına indirilmesi hususunda öğrencilerin teşvik edildiği programda 6284 Sayılı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Kadın Acil Destek Uygulamasının hedef kitleye ulaşmasına yönelik tanıtım ve bilgilendirilme yapılmasıyla program sona erdi. - OSMANİYE

Üniversite öğrencilerine KADES uygulaması tanıtıldı
Üniversite öğrencilerine KADES uygulaması tanıtıldı

YORUMLAR
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Rojda, katili eşiyle 6 ay önce evlenmiş Rojda, katili eşiyle 6 ay önce evlenmiş Tunceli'de jandarma ekipleri, köyde yaşayan vatandaşlara KADES'i anlattı Tunceli'de jandarma ekipleri, köyde yaşayan vatandaşlara KADES'i anlattı
Kaynak: İHA

İl Jandarma Komutanlığı, Üniversite, Osmaniye, KADES, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Üniversite öğrencilerine KADES uygulaması tanıtıldı - Son Dakika


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