Ünlü çift hem şahane cuma alışverişi yaptı hem de eğlendi - Son Dakika

Ünlü oyuncular Pelin Akil ve Anıl Altan çifti 'Şahane Cuma' alışverişi yaptı. Ünlü çift; çay kahve makinesinden televizyona, oyun konsolundan cep telefonuna kadar birçok ürün satın aldı.

Her yıl heyecanla beklenen 'Şahane Cuma' için bu yıl da özel fırsatlar hazırlandı. Ünlü oyuncu Pelin Akil ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan 'Şahane Cuma' alışverişi yaptı. Ünlü oyuncular, MediaMarkt mağazasını gezerek birçok teknolojik ürün satın aldı. Ünlü çift alışveriş arasında scooter ile mağaza turu da attı.

Birbirlerinden habersiz kendi listelerini oluşturduklarını söyleyen Pelin Akil, "Fırsatları sürekli takip ediyoruz. Uzun zamandır ihtiyaçlar için 'Şahane Cuma'yı bekliyorduk. Biz de herkes gibi 'Şahane Cuma'yı değerlendirip ihtiyaçlarımızı almaya geldik. Çocuklar müzik dinlemeyi çok seviyor, hoparlör evde en çok kullandığımız teknolojik ürün. Çocuklarla birlikte müzik dinlemeyi, şarkı söylemeyi ve dans etmeyi çok seviyoruz. Şu an etrafıma bakınca fark ettim, uzatmalı bir priz ve uzatma kablosu da lazım. Kedi ve köpek olunca sürekli süpürmek gerekiyor. Çoluk çocuk hep birlikte evden çıkınca iş robot süpürgeye kalacak, hayatımızı kurtaracak. Bir de çay kahve makinesi en çok kullandığımız ev aleti" dedi.

Alacakları ürünler konusunda birbirlerini ikna etmeye çalıştıklarını ifade eden Anıl Altan, "Şimdi malum çocuklar da var o yüzden böyle fırsatları değerlendiriyoruz. İhtiyaçlar için uzun zamandır 'Şahane Cuma'yı bekliyorduk. Benim listemde; kulaklık, hoparlör ve oyun konsolu var. Çünkü evde yalnız kaldığımda oyun konsoluyla çok zaman geçiriyorum. Benim istediğim çok şey olsa da son sözü Pelin söylüyor, ben istiyorum Pelin karar veriyor. Bu arada özellikle çocukların odasını sürekli süpürürüm. Çok iyi perde takarım ve bulaşıkları makineye yerleştirme işini çok güzel yaparım" dedi. - İSTANBUL