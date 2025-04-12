Unutulmaz Meslekler Onurlandırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Unutulmaz Meslekler Onurlandırıldı

17 esnaf ve sanatkar, 2024 Dünya Ahiler Ödülleri ile unutulmaya yüz tutmuş meslekleri yaşatıyor.

12.04.2025 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği ve bünyesinde faaliyet gösteren Ahi Enstitüsü, unutulmaya yüz tutmuş meslekleri yaşatan 17 esnaf ve sanatkarı ödüllendirdi.

Dünya Ahiler Ödülleri, 2024 yılı için 6 kategoride 15 esnaf ve sanatkara verildi.

Ankara'nın Yenimahalle İlçesinde bulunan Aşık Mikayıl Azaflı Konferans Salonu'ndaki ödül töreni, Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Bakanı Fehmi Çalmuk'un açılış konuşmasıyla başladı.

"Unutulmaya yüz tutmuş meslekler" kategorisinde tahta çivili ayakkabı ustası Erol Hakan, şal şefik kumaşı terzisi Ahmet Ulak ve sıcak demir ustası Mustafa Uyan ödül aldı.

"Üçüncü kuşak mesleği sürdürenler" kategorisinde ise taş baskı ustası Ahmet Duran Yaşin, bıçak ustası Muzaffer Tunç, künefe ustası Mustafa Recep İpar ve klarnet ustaları Erman, Eren ve Ege Özdemir kardeşler ödül alırken, "Mesleğini sanatla buluşturanlar" kategorisinde, kelle paça ustası Remzi Ulaş ve kahvaltıcı Yusuf Konak ödül aldı.

Törende ödül alan diğer esnaflar ise İsmet Ölmez, Mustafa Keskin, Hüseyin Taklacı, Pınar Gören, Adnan Uncu ve Mehmet Kuşdoğan oldu.

Ödül töreni, Müzisyen Bayram Bilge Tokel'in konseri ile sona erdi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Etkinlik, Ekonomi, Kültür, Sanat, Yerel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Unutulmaz Meslekler Onurlandırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösteren AK Parti’li Hüseyin Kocabıyık ihraç edildi İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren AK Parti'li Hüseyin Kocabıyık ihraç edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça: Bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça: Bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şaraa ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şaraa ile görüştü
BBP Genel Başkanı Destici: Çin’in Doğu Türkistan zulmü bitene kadar ithalatı durdurmalıyız BBP Genel Başkanı Destici: Çin'in Doğu Türkistan zulmü bitene kadar ithalatı durdurmalıyız
İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı
Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden 5 kişi tutuklandı Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi tutuklandı
Herkes bu ofsaytı tartışıyor Samsunspor’un golü iptal oldu Herkes bu ofsaytı tartışıyor! Samsunspor'un golü iptal oldu
Danla Bilic, eski erkek arkadaşı tarafından taciz ve şiddete maruz bırakıldığını açıkladı Danla Bilic, eski erkek arkadaşı tarafından taciz ve şiddete maruz bırakıldığını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKYB Başkanı Barzani’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKYB Başkanı Barzani'yi kabul etti
Sebebi Fenerbahçe Galatasaray’dan bu kareye olay tepki Sebebi Fenerbahçe! Galatasaray'dan bu kareye olay tepki
Kırşehir’de 80 kişi Yeniden Refah Partisi’den istifa etti Kırşehir'de 80 kişi Yeniden Refah Partisi'den istifa etti

17:39 ABD-İran müzakerelerinin ilk turu gerçekleşti İran medyasından ’yapıcı geçti’ mesajı ABD-İran müzakerelerinin ilk turu gerçekleşti! İran medyasından 'yapıcı geçti' mesajı
16:32 Türkiye tarihinin en büyük zirai don olayı İller bir bir alarm veriyor Türkiye tarihinin en büyük zirai don olayı! İller bir bir alarm veriyor
15:53 Beşiktaş Divan Kurulu’nda olay Hasan Arat konuşurken yumruklandı Beşiktaş Divan Kurulu'nda olay! Hasan Arat konuşurken yumruklandı
15:48 Proje okullarında atama krizi Sabit öğretmenin videosu viral oldu Proje okullarında atama krizi! Sabit öğretmenin videosu viral oldu
14:47 CHP’de MYK belli oldu Kılıçdaroğlu’na yakın isim de listede CHP'de MYK belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isim de listede
22:26 Osimhen, veda eder gibi konuştu: Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak Osimhen, veda eder gibi konuştu: Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak
22:25 Adana’da portakal bahçesinde kavga 1 kişi öldürüldü Adana'da portakal bahçesinde kavga! 1 kişi öldürüldü
22:20 Yunus Akgün’ün rekor kırmasına ramak kaldı Yunus Akgün'ün rekor kırmasına ramak kaldı
22:03 ABD’de kalkıştan 20 dakika sonra otoyola düşen uçaktaki 3 kişi öldü ABD'de kalkıştan 20 dakika sonra otoyola düşen uçaktaki 3 kişi öldü
21:55 Galatasaray, Samsunspor’u deplasmanda 2-0 yendi Galatasaray, Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yendi
21:46 Galatasaray’a takımın yıldızından kötü haber Galatasaray'a takımın yıldızından kötü haber
21:35 Beyaz Saray’dan ’Trump Türkiye’ye gidecek mi’ sorusuna yanıt Beyaz Saray'dan 'Trump Türkiye'ye gidecek mi?' sorusuna yanıt
21:21 Miçotakis gerçeği itiraf etti: Askeri yatırımlar Türkiye’ye karşı Miçotakis gerçeği itiraf etti: Askeri yatırımlar Türkiye'ye karşı
21:19 Başrolde Torreira var İşte Galatasaray’ın penaltı beklediği pozisyon Başrolde Torreira var! İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2025 18:35:09. #7.13#
SON DAKİKA: Unutulmaz Meslekler Onurlandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement