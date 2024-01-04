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Ünye Belediyesi, İnkur Mahallesi'nde Yol Sorununu Çözdü - Son Dakika
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Ünye Belediyesi, İnkur Mahallesi'nde Yol Sorununu Çözdü

Ordu'nun Ünye Belediyesi, İnkur Mahallesi'nde gerçekleştirdiği yol çalışmalarıyla vatandaşların sorununu gidererek çözüme kavuşturdu. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ulaşımı zor olan yollara hizmet götürmek anlamında her türlü araç ve ekipmana sahip bir belediye olduklarını söyledi. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve beraberinde AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan ile birlikte İnkur Mahallesi Kabadayı Mevkii'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, gerçekleştirilen yol çalışmalarını yerinde inceledi. Ünye'nin birçok noktasında eş zamanlı çalışma yürüterek, hizmet etme gayreti içerisinde olduklarını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, vatandaşların kendi aralarında anlaşması durumunda alt yapı hizmetlerini yürütebildiklerini ve ulaşımı zor olan yollara hizmet götürdüklerini ifade etti. Mahalle muhtarı ve vatandaşlar da uzun yıllardır yaşadıkları yol sorununun çözüme kavuşmasından memnuniyet duyduklarını belirttiler.

Ünye Belediyesi, İnkur Mahallesi\'nde Yol Sorununu Çözdü
04.01.2024 - 16:25,
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Ordu'nun Ünye Belediyesi, İnkur Mahallesi'nde gerçekleştirdiği yol çalışmalarıyla vatandaşların sorununu gidererek çözüme kavuşturdu. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ulaşımı zor olan yollara hizmet götürmek anlamında her türlü araç ve ekipmana sahip bir belediye olduklarını söyledi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve beraberinde AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan ile birlikte İnkur Mahallesi Kabadayı Mevkii'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, gerçekleştirilen yol çalışmalarını yerinde inceledi.

"Her türlü araç ve imkana sahibiz"

Ünye'nin birçok noktasında eş zamanlı çalışma yürüterek, hizmet etme gayreti içerisinde olduklarını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Bugünün şartlarında gerçekten bir evin bulunduğu noktaya araç ulaşmıyorsa bu doğru bir şey değil ama malumunuz kırsalda yer kamulaştırmaları pek mümkün olmuyor. Bu nedenle arazisinden yol geçen vatandaşlar kendi aralarında anlaştığı takdirde biz de yerel yönetim olarak alt yapı hizmetlerini yürütebiliyoruz. Vatandaş olarak birbirimize yardımcı olmamız gerekiyor. Biz ulaşımı zor yollarımız için hizmet götürmek anlamında her türlü araç ve ekipmana sahip bir belediyeyiz. Evine patpat diye tabir ettiğimiz tarım aracından başka bir aracın gidemediği vatandaşlarımıza da karmiks mobil beton aracımızla hizmet götürüyoruz. Bu çalışmalarımızı birçok noktada eş zamanlı olarak gerçekleştiriyoruz. Sizlerin bize emanet ettiğiniz belediyede oluşturduğumuz imkanlarla maksimum seviyede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yol çalışmalarımızın mahallemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Mahalle muhtarı Ömer Yıldırım ve vatandaşlar ise yaklaşık 60 yıldır yaşadıkları yol sorununun çözüme kavuşmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - ORDU

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Ünye Belediyesi, İnkur Mahallesi'nde Yol Sorununu Çözdü - Son Dakika


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