Ünye'de Karla Mücadele Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor - Son Dakika
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Ünye'de Karla Mücadele Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

Ünye\'de Karla Mücadele Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yoğun kar yağışının ardından yürütülen karla mücadele çalışmalarını ve sağlanan hizmetleri açıkladı. Aynı zamanda soğuk havanın etkisiyle buzlanma tehlikesine karşı da tedbirlerin alındığını belirtti.

25.02.2025 15:03  Güncelleme: 15:07
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Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, bölgede etkili olan yoğun kar yağışının bereketinin yaşandığını belirterek, "Uzun süredir hasret kaldığımız kar yağışının güzelliğini ve bereketini bölgemizde hemşehrilerimizle birlikte yaşadık. Cadde ve sokaklarımızda oluşan kar ve buzlanma ile ilgili tedbirlerimiz devam ediyor" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelerin ardından bölgede ve Ünye'de son 5 gündür etkisini gösteren kuvvetli kar yağışıyla birlikte soğuk hava dalgası etkili oldu. Kar fırtınası öncesi tüm tedbirlerini alan Ünye Belediyesi, 85 mahallede seferberlik ilan ederek, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile birlikte koordineli bir şekilde başarılı mücadele çalışması yürüttü.

Yağışın durmasının ardından Ünye Belediyesi bu kez cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yürütüyor. Gece boyunca tuzlama yapan ekipler sabahın erken saatlerinden itibaren işlek sokaklarda çalışma yürüttü. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Başkan Yardımcısı Ali Kemal Mehel ve ilgili birim müdürleriyle çalışmaları yerinde koordine etti. Okul bahçelerinin de karla mücadele kapsamında temizlenmesi çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Tavlı okul idareci ve eğitimcileriyle de bir araya geldi.

"Çalışmalarımız devam ediyor"

Ünye'de karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Şubat ayının 20'si itibarıyla başlayan şehrimizdeki kar yağışı 5 sürdü. Bugün itibariyle güneşli ve soğuk bir havanın hakim olduğu ilçemizde, biz de çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar çok güzel ve yoğun bir kar yağışını kent merkezimizde ve kırsaldaki mahallelerimizde gördük. Kar yağışının tarım şehri olan ilçemizde tarıma ve su kaynaklarına ciddi katkısı olduğuna inanıyorum. Hemşehrilerimiz karın keyfiyetini de doyasıya yaşadı. Ünye Belediyesi olarak hemşehrilerimizin bu keyfi dorukta yaşamaları için 7/24 sahada yer aldık. Ünye Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemiz olarak şehrimizde vatandaşlarımızın bu durumu daha huzurlu ve ihtiyaçlarını rahatlıkla temin edilebildiği bir süreç içerisinde yönetmek için gece gündüz demeden ekibimizle beraber hemşerilerimizin hizmetinde olduk" diye konuştu.

"Kar yağışı bitti, buzlanma tehlikesi devam ediyor"

Ünye'de kar yağışının sona erdiğini belirten Başkan Tavlı, "Allah'a şükürler olsun bugün itibarıyla hava açtı. Ancak önümüzdeki 1-2 gün soğuk hava ve don hadiseleri beklenmektedir. Termometreler geceleri eksi dereceleri gösterirken biz de ekibimizle birlikte buzlanmaya karşı tedbirlerimizi alıyoruz" ifadelerine yer verdi.

İlçede kar nedeniyle yıkılan ağaçlar olduğunu ve bunların yerine yeni ağaçlar dikileceğini belirten Başkan Tavlı, çalışmalar kapsamında Ünye Belediyesi tarafından 400 aileye günlük sağlanan sıcak yemek hizmetinin yoğun kar yağışının yaşandığı günlerde de aksamadan devam ettiğini söyledi. Başkan Tavlı ayrıca, sokak hayvanları başta olmak üzere yaban hayvanları, kuşlar ve güvercinlerin de beslenme ihtiyaçlarının Ünye Belediyesi tarafından karşılandığını sözlerine ekledi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ünye'de Karla Mücadele Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor - Son Dakika

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