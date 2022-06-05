Ünye'de 'Rahvan At Yarışları' renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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Ünye'de 'Rahvan At Yarışları' renkli görüntülere sahne oldu

05.06.2022 18:44

- Ünye'de 'Rahvan At Yarışları' renkli görüntülere sahne oldu Ordu'nun Ünye Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen 'Rahvan At Yarışları' bu yılda renkli görüntülere sahne oldu.

- Ünye'de 'Rahvan At Yarışları' renkli görüntülere sahne oldu

ORDU - Ordu'nun Ünye Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen 'Rahvan At Yarışları' bu yılda renkli görüntülere sahne oldu.

Ünye Belediyesi önderliğinde Ünye Rahvan Atçılık ve Spor Kulübü tarafından desteklenerek gerçekleşen 'Rahvan At Yarışları' ilçe protokolünün katılımlarıyla gerçekleşti. Ünye Belediyesi Binicilik ve Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen yarış, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yarışlara katılacak atların isimleri ve sahiplerinin belirlenmesinin ardından yoğun katılımın olduğu yarışlar, toplamda Baş, Baş 6, İthal A, İthal B, Minik, Taze Beşli, Deste, 3'lü Tay, 4'lü Tay, Büyük Orta, Küçük Orta, 4 Nal olma üzere 12 kategoride gerçekleşti.

Düzenlenen yarış sonrası konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Pandeminin olmadığı zamanlarda bizler Ünye Belediyesi olarak bir nebzede olsa organize etmiştik. Bugüne atlarımız hazır olsun diye bunların daha önce yarışlarını düzenlemiştik. Ancak bu gün pandeminin bitmesiyle beraber coşkulu bir ortamda atlarımızın hem yarışlarını izledik hem de bu organizasyona ciddi anlamda destek vermiş oldunuz. Bundan sonra böyle organizasyonları ve ata sporlarımızı yaşatma noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ise, "Bizlere bu heyecanı yaşatan Ünye Belediyesi'ne ve bu organizasyonda katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplamda 12 kategoride çekişmeli geçen yarışlar sonrası dereceye giren at sahiplerine kupaları verildi.

Ünye'de 'Rahvan At Yarışları' renkli görüntülere sahne oldu
Ünye'de 'Rahvan At Yarışları' renkli görüntülere sahne oldu
Ünye'de 'Rahvan At Yarışları' renkli görüntülere sahne oldu
Ünye'de 'Rahvan At Yarışları' renkli görüntülere sahne oldu
Ünye'de 'Rahvan At Yarışları' renkli görüntülere sahne oldu
Ünye'de 'Rahvan At Yarışları' renkli görüntülere sahne oldu
Ünye'de 'Rahvan At Yarışları' renkli görüntülere sahne oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ünye Belediyesi, Ordu, Ünye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ünye'de 'Rahvan At Yarışları' renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünye'de 'Rahvan At Yarışları' renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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