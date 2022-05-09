Ürgüp'te 'Höyükler, Bacalar, Atlar Diyarı Kapadokya' Resim Sergisi açılacak - Son Dakika
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Ürgüp'te 'Höyükler, Bacalar, Atlar Diyarı Kapadokya' Resim Sergisi açılacak

09.05.2022 12:44
Ürgüp'te 'Höyükler, Bacalar, Atlar Diyarı Kapadokya' Resim Sergisi açılacak

İstanbul Kadıköy Feneryolu Halk Eğitim Merkezi Kadıköy Resim Öğretmeni Handan Kırımlı ve İz Sürücü Ekibi Ürgüp'te resim sergisi açacak.

İstanbul Kadıköy Feneryolu Halk Eğitim Merkezi Kadıköy Resim Öğretmeni Handan Kırımlı ve İz Sürücü Ekibi Ürgüp'te resim sergisi açacak.

İstanbul/Kadıköy Feneryolu Halk Eğitimi Merkezi Sanat Tasarım alanı kursiyerlerinin Anadolu Medeniyetlerini konu alan 'Höyükler, Bacalar, Atlar Diyarı Kapadokya' isimli resim çalışmaları, 09/13 Mayıs tarihleri arasında, 33 kursiyerin yapmış olduğu 48 eser Ürgüp Belediyesi Kültür Merkezi Sinema Salonunda sanat severlerin izlenimine sunulacak. İz Sürücü Ekibi; 2010 yılından bu yana Anadolu'da,binlerce yıl önce yaşamış olan uygarlıkların bugüne kalan izlerini sürmekteler. Arkeolojik kazı alanlarını inceleyerek günümüze yansıyan, yazılı ya da yazısız birçok kadim bilgiyi, yorumlayarak resimlere yansıtan ekip eserlerini önce ilgili bölgede daha sonrada İstanbul'da sergilemektedir. Anadolu topraklarındaki kadim şehirlerinin toprak altında kalmış ve bugün müzelerde sergilenmekte olan eserleri ve bunların üzerinde yer alan sembollerin, inançların ve şehirlerin mitlerinin tanıtılmasına ve farkındalığın artırılmasına yardımcı olmaya çalışan ekip; 13 il dışı, 15 il içi ve bir yurt dışı sergisi açıldı.

9 Mayıs 2022 saat 13: 00'te Ürgüp Belediyesi Sinema Salonunda açılacak sergi 1 hafta boyunca sanatseverleri bekliyor. - NEVŞEHİR

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Halk Eğitim Merkezi, Kapadokya, Kadıköy, Ürgüp, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ürgüp'te 'Höyükler, Bacalar, Atlar Diyarı Kapadokya' Resim Sergisi açılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ürgüp'te 'Höyükler, Bacalar, Atlar Diyarı Kapadokya' Resim Sergisi açılacak - Son Dakika
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