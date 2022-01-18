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Ürgüplüler bu yıl ucuza evlenecekler - Son Dakika

Ürgüplüler bu yıl ucuza evlenecekler

18.01.2022 17:19
Ürgüplüler bu yıl ucuza evlenecekler

Ürgüp Belediyesi tarafından yeniden dizayn edilerek yeni evlenecek çiftlere unutulmaz anılarla dolu bir düğün geçirmeleri için 3 yıldır belediye tarafından işletilen Ürgüp Belediyesi'ne ait düğün salonu tarifesine bu yıl zam yapılmadı.

Ürgüp Belediyesi tarafından yeniden dizayn edilerek yeni evlenecek çiftlere unutulmaz anılarla dolu bir düğün geçirmeleri için 3 yıldır belediye tarafından işletilen Ürgüp Belediyesi'ne ait düğün salonu tarifesine bu yıl zam yapılmadı.

Ürgüp Belediyesi gelirler servisinin gelir kalemleri arasında yer alan düğün salonu tarife cetvelinde geçtiğimiz yıl hafta içi 3 bin TL, hafta sonu 4 bin TL olan salon bedeli bu yılda aynı kaldı. Kapalı alanda 600 kişi, açık alanda 200 kişi kapasitesiyle Ürgüp Belediyesi düğün salonuna 2022 düğün sezonunda belirlenen tarife üzerinden belediye veznesine 500 TL ön ödeme yatırılarak düğün günü rezerve ediliyor. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Yeni evlenecek çiftlerimize unutamayacakları bir düğün ortamı sağlarken, yeni kurdukları aile bütçelerine de belediye olarak katkı sağlamak için uygun fiyatlı olarak belirlediğimiz ve zam yapmadığımız düğün salonumuz otoparkı ile iç dizaynı ile düğün yapacak çiftlerimize ve ailelerinin tüm ihtiyacına cevap verebilecek şekilde tüm bölge halkımızın hizmetinde. Şimdiden yeni evlenecek çiftlere mutluluklar diliyorum." Dedi.

Pandemi döneminde tamamen kapanan ve kontrollü normalleşme sürecinde tedbirlerle açılan düğün salonunun bu yılda düğün sezonuna yoğun bir taleple girmesi bekleniyor. Ön ödeme koşulu ile yapılan düğün rezervasyonları için bilgi almak ve salonu görmek için ise vatandaşların 0 535 356 93 53 numaralı telefona ulaşılabileceği açıklamasında da bulunuldu. - NEVŞEHİR

Ürgüplüler bu yıl ucuza evlenecekler
Ürgüplüler bu yıl ucuza evlenecekler
Ürgüplüler bu yıl ucuza evlenecekler

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Ürgüp Belediyesi, Türk Lirası, Ürgüp, Düğün, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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