Uşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı - Son Dakika
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Uşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı

Uşak'ta düzenlenen çeşitli etkinliklerle 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Uşak Valisi, milletvekilleri, belediye başkanı, garnizon komutanı ve diğer protokol üyeleri etkinliğe katıldı. Program çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve konuşmalarla devam etti. Tören şiirler, halk oyunları ve geçit töreniyle son buldu.

30.08.2024 22:50
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Uşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı

UŞAK - Uşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerinde coşkuyla kutlandı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak milletvekilleri Fahrettin Tuğrul, İsmail Güneş ve Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Garnizon Komutanı İkmal Komando Albay Murat Erişen, Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, siyasi parti yetkilileri ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı.

Program Vali Ergün, Başkan Yalım ve Garnizon Komutanı Erişen'in çelenk sunumuyla başladı. 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Vali Turan Ergün, valilikte protokol üyelerinin tebriklerini kabul etti. Meydanda devam eden tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan tören Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen İsa Anbarkaya'nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti. Tören şiirlerin okunması, halk oyunların oynaması ve geçit töreniyle son buldu.

Kaynak: İHA

Uşak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı - Son Dakika
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