Uşak'ta binlerce kişi Sefo konserinde doyasıya eğlendi - Son Dakika
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Uşak'ta binlerce kişi Sefo konserinde doyasıya eğlendi

17.05.2022 10:34

Uşak'ta binlerce kişi Sefo konserinde doyasıya eğlendiUŞAK Son dönemlerin popüler rap şarkıcısı Sefo, Uşak'ta düzenlenen GençKuşak Festivali'nde bir araya geldiği 30 bin unutulmaz bir gece yaşattı.

Uşak'ta binlerce kişi Sefo konserinde doyasıya eğlendi

UŞAK Son dönemlerin popüler rap şarkıcısı Sefo, Uşak'ta düzenlenen GençKuşak Festivali'nde bir araya geldiği 30 bin unutulmaz bir gece yaşattı.

Uşak Belediyesi bünyesinde hayata geçirilen Genç Kuşak Topluluğu, gençler için 3 günlük "GençKuşakFest" festivali düzenledi. Festivalin ilk 2 gününde Doğukan Alsay'ın sunuculuğunda birçok etkinlik düzenlenirken son günde ise özellikle son zamanların gençleri kendisine hayran bırakan rap şarkıcısı Sefo sahne aldı. Saatler 21.00'ı gösterdiğinde Uşak Kent Orkestrası sonrasında sahneye çıkan genç rapçiyi yaklaşık 30 bin kişi yakından takip etti.

Başkan Çakın'dan yeni konser müjdeleri

Konser öncesinde açıklamalarda da bulunan Belediye Başkanı Mehmet Çakın, gençlere bu tarz festivallerden daha güzellerini hak ettiklerini ve Genç Kuşak'ı kurarken bundan daha fazlasını hayal ettiklerinin söyleyerek gençlere güven verdi. Çok daha güzel etkinlik ve festivallerde yine beraber olacaklarını da sözlerine ekleyen Başkan Çakın, önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan etkinliklerde de gençlere güzel sürprizler verdi. Başkan Çakın'ın müjdelediği sürpriz konserler çerçevesinde şarkıcılar Simge Sagin, Pamela ve Ümit Besen'in de Uşak'ta konser vereceklerinin duyurdu.

Uşak'ta binlerce kişi Sefo konserinde doyasıya eğlendi
Uşak'ta binlerce kişi Sefo konserinde doyasıya eğlendi
Uşak'ta binlerce kişi Sefo konserinde doyasıya eğlendi
Uşak'ta binlerce kişi Sefo konserinde doyasıya eğlendi

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Kaynak: İHA

Uşak Belediyesi, Konser, Uşak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uşak'ta binlerce kişi Sefo konserinde doyasıya eğlendi - Son Dakika


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