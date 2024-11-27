Uşak'ta Evde Kimlik Başvuru Hizmeti - Son Dakika
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Uşak'ta Evde Kimlik Başvuru Hizmeti

Uşak\'ta Evde Kimlik Başvuru Hizmeti

Uşak'ta, müdürlüklere gelemeyenler için evde kimlik kartı başvuruları alındı.

27.11.2024 15:10
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Uşak İl Nüfus Müdürlüğüne bağlı personellerce nüfus müdürlüklerine gelemeyen vatandaşlar için ikametgah adreslerinde kimlik kartı başvuruları alındı.

Adreste Nüfus Hizmeti Projesi ile sağlık problemi, engellilik durumu, yaşlılık ve diğer mücbir sebepler dolayısıyla nüfus müdürlüklerine gelemeyen vatandaşlar için Uşak İl Nüfus Müdürlüğüne bağlı personellerce 'Siz bize gelemezseniz, Biz size geliriz' projesi kapsamında 15 vatandaşın evinde kimlik kartı başvuruları alındı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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