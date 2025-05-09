Uşak'ta 'Orman Benim' etkinliği düzenlendi

UŞAK - Uşak'ta Tarım ve Orman Bakanlığının ormanları korumak ve yangınlara karşı alınacak tedbirler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı "Orman Benim" etkinliği düzenlendi.

Orman yangınlarının önlenmesi ve olası yangın sayılarının, şiddetinin düşürülerek çevreye zararlarının en aza indirilmesi, vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleyici bilincin oluşması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirlerine ilişkin yurt genelinde düzenlenen "Orman Benim" kampanyası Uşak'ta da gerçekleştirildi.

Uşak Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde Hacıkadem köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda düzenlenen etkinliğe Uşak Valisi Naci Aktaş, Vali Yardımcısı Önder Can, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ergün Yılmaz, Orman İşletme Müdürü Mustafa Dağıstanlı, kurum müdürleri, emniyet, jandarma ve bazı kurumların personelleri ile öğrenciler katıldı.

Etkinliğin amacının yeşil vatanı gelecek nesillere daha sağlık aktarma için yapıldığını aktaran Vali Aktaş; "Bugün geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığımızın önderliğinde başlayan Orman Benim projemizin ikinci yılı. Bizde yeşil vatanı gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarabilmek için, bugün ormanda temizlik yapıyoruz. Ne temizliği yapıyoruz? Ormanlarda yangın çıkmasına sebep olabilecek yabancı maddelerin temizliğini yapıyoruz. Bu çok değerli bir kampanyadır. En küçüğünden en büyüğüne kadar her bir vatandaşımızı özellikle katkıda bulunmasını istiyoruz. Lütfen yol kenarlarına her hangi bir yabancı maddeyi atmayalım. Orman yangınların en büyük sebeplerinden biri bu yabancı maddelerdir." dedi.

2024 yılında Uşak'ta 45 orman yangının çıktığını hatırlatan Vali Aktaş; "Geçen yıl ilimizde çok ciddi orman yangınları oldu. Geçen sene Türkiye genelinde 8 büyük yangın olan orman yangınlarından biri maalesef bizim ilimizde oldu. Hiç ilimizin tarihinde olmayan 45 orman yangını çıktı ve bin 500 hektar alanımız zarar gördü. Bizim orman teşkilatındaki arkadaşlarımız can siper halde hem yangınlarla mücadele ettiler hem de sezon bittikten sonra hasar gören orman arazimizin bakımını yeniden yenilmesini yapıp yine gelecek nesillere aktarmak için gayret gösterdiler." dedi.

Tüm vatandaşların orman yangınlara karşı tedbir almasını hatırlatan Vali Aktaş; "Mücadeleyi her birimizin katkısıyla yapabiliriz. En küçüğünden en büyüğüne kadar lütfen bu kampanyada destek olsunlar. Bizi yardımcı olsunlar ve hiçbir çöpü ormana atmayalım. Ormanlarımızı korumak için mücadele edelim ve gelecek nesillere yeşil bir vatan bırakalım." dedi.

Etkinlik, ormanlık alanda katılımcılar tarafından çöplerin ve yanıcı unsurların toplanması ile tamamlandı.