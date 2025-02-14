Uşak'ta Otobüs Sahiplerinden İş Bırakma Eylemi - Son Dakika
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Uşak'ta Otobüs Sahiplerinden İş Bırakma Eylemi

Uşak\'ta Otobüs Sahiplerinden İş Bırakma Eylemi

Uşak Belediyesi, yılbaşından bu yana uygulanan kartlı sisteme karşı çıkan otobüs hat sahiplerinin iş bırakma eylemi gerçekleştirmesi üzerine, vatandaşların mağdur olmaması için belediyeye ait araçlarla alternatif ulaşım hizmeti sundu.

14.02.2025 12:51  Güncelleme: 12:53
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Uşak Belediyesi sosyal medya hesaplarından, yılbaşından itibaren başlatılan kartlı sistem uygulamasına karşı çıkan otobüs hat sahipleri bugün iş bırakma eylemi gerçekleştirdiğini ve vatandaşların mağdur olmaması için adına belediye araçları hizmete soktuğunu duyurdu.

Uşak Belediyesi tarafından ulaşımda kolaylık sağlaması adına yılbaşından itibaren başlatılan kartlı sistem uygulamasına karşı çıkan otobüs hat sahipleri bugün iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Dikilitaş ve üniversite hatlarında hizmet veren tüm araçları Uşak Belediyesi ana hizmet binası önüne çeken hat sahipleri, vatandaşları mağdur bıraktı. Uşak Belediyesi sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda vatandaşların mağdur olmaması için belediye araçlarını hizmete soktu.

Yapılan duyuruda ise "Uşak Üniversitesi hattında çalışan otobüslerin grev kararı alması nedeniyle, bugün boyunca Uşak Belediyesi olarak üniversite hattında ücretsiz servisler sağlamaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşamamaları için servislerimiz tüm gün boyunca aktif olacaktır. Servis güzergahları ve saat bilgilerinde değişiklik yoktur. Hep birlikte daha güzel, ulaşılabilir bir Uşak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uşak'ta Otobüs Sahiplerinden İş Bırakma Eylemi - Son Dakika

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