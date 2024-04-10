Uşak\'ta Protokol Üyeleri Bayramlaştı

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Uşak'ta protokol üyeleri düzenlenen kahvaltı programıyla bayramlaştı.

Has Bahçe Polisevi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Uşak Valisi Turan Ergün, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Vali Turan Ergün, cümlelerine bayramların küskünlerin ve dargınların barıştığını vurgulayarak "Hepinizin bayram vesilesiyle buraya katıldınız. Sizlerle beraber bayramın güzelliğini birlikte olmaktan duyduğum memnuiyeti ifade etmek istiyorum. Özellikle vurgulamak istiyorum ki Hayatla yarışılmaz diyoruz. Ne olur yavaş gidelim. Trafik işaretlerine ve uyarı levhalarına uyalım. Araç kullanırken telefonla konuşmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. İnanın, çok hızlı gitmekle yavaş gitmek arasında 10 saatte 1 saat fark ediyormuş. Bir yere 10 saatte ulaşmak yerine 11 saatte ulaşmak bize bir şey kaybettirmez ama 9 saatte ulaşmaya çalışmak çok şey kaybettirir. İnşallah kazasız bir dönüş yolculuğuyla birlikte bir bayram geçiririz." dedi.

Öte yandan törende konuşan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba vatandaşların bayramını kutlarken, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ise tüm vatandaşların bayramını kutladığını belirtirken, trafikte olan vatandaşların dikkat olmalarını dile getirdi. - UŞAK