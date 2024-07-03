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Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

UŞAK - Uşak'ta Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın söndürüldü.

Yangın, Uşak Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bilinmeyen bir nedenden dolayı fabrikada yangın çıktı. Alev ve dumanları fark eden işçilerin ihbarı üzerine bölgeye Sanayi Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler ekiplerin 1 saatlik müdahalesi sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Can kaybının yaşanmadığı yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar oluşurken, ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.