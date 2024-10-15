Usulsüzlük İddiaları: Suç Duyurusu Yolda

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(İZMİR)- Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Ödemiş Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Vakkas Kara hakkında usulsüzlük iddiasıyla suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek "Bu kişinin halen idari görevde bulunması kamu vicdanını yaralamaktadır, acilen görevden el çektirilmesi gerekmektedir" dedi.

Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Ödemiş Devlet Hastanesi'ndeki usulsüzlük iddialarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Doğruyol, şunları söyledi:

"2017 yılında 'Ödemiş Devlet Hastanesi'nde aynı anda üç nöbeti birden tutarak evrakta sahtecilik, kamu zararı, nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma gibi suçları içinde barındıran süreç, aradan geçen yedi yıl içerisinde pek çok usulsüzlüğün yapılmasıyla devam etmiş, halen bir sonuç alınamamış olması üzücü ve düşündürücüdür. ve geçen yedi yıllık süre içerisinde sağlık memuru olan ilgili şahsın, önce başhemşire muavini, ardından da başhemşire olarak göreve getirilmesi de hakkın, hukukun, adaletin ve liyakatin nasıl ortadan kaldırıldığının çarpıcı bir örneğidir. Devlet yönetiminde bendense, benim sendikamdansa, benim partimdense, her şey mübah anlayışı asla kabul edilebilir bir durum değildir. Türkiye Cumhuriyeti devleti, devletimiz bir hukuk devletidir.

"Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Kara, insan hayatını tehlikeye atmıştır"

Geçen yedi yıllık süreçte değiştirilen nöbet formlarındaki imzaların kendisine ait olmadığını ve sahte olduğunu söyleyen hemşire hanıma mobbing uygulanmış ve hemşire hanım yakın zamanda Vakkas Kara hakkında, kurum içi şikayet dilekçesi vererek, CİMER'e de şikayet başvurusunda bulunmuştur. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Kara, acil servis enjeksiyon nöbetine, enjeksiyon yetkisi olmayan memura nöbet yazmış, insan hayatını tehlikeye atmıştır. Bir hemşirenin hastaneden narkotik ilaçları kurum dışına çıkardığını ve bunun müfettiş tutanaklarına da yansıdığı, buna rağmen hakkında bu iddialar bulunan hemşirenin narkotik ilaçların yoğun olduğu yoğun bakım biriminde çalıştırılmaya devam etmektedir.

"İdari görevde bulunması kamu vicdanını yaralamaktadır"

Hastanenin yoğun bakımında bir sağlık memurunun 90 yaşındaki bir hastaya fiziksel şiddet uyguladığı ve bunu öğrenen yoğun bakım sorumlusunun bu kişiyi yoğun bakımda istemediğini belirtmesine rağmen yoğun bakım servisinden almak istemediği, sorumlunun ısrarı sonrası herhangi bir tutanak ya da soruşturma başlatılmadan önce aşı birimine, sonra savunmasız bakıma muhtaç hastaların yoğun olduğu evde bakım hizmetleri birimine görevlendirildiği… Düğün hazırlıkları için yıllık izin isteyen bir çalışana önce müdür tarafından izin verilmeyip sonrasında sendikal baskı yapılarak müdürün, yönetim kurulu üyesi olduğu sendika temsilcisinin 'bizim sendikaya geçersen izin işini hallederim' demesi üzerine çalışanın sendikasını değiştirmesiyle yasal olan yıllık izninin verilmesi, çalışanın müfettişe de bu iddiayı doğrulaması… Pek çok iddianın ardından 2021 yılında muhakkik incelemelerinin başlatılması, ardından müfettişin gelmesiyle, başmüfettişin tespitlerinde de nöbet usulsüzlükleri, evrakta sahtecilik ve hastaya şiddet konularının tespit edilmiş olması, müfettişin dönemin ilgili başhekim muavinine, var olan usulsüzlüğü kapattığı için idari ceza puanı verildiği, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü olan Vakkas Kara'nın idari puan cezasını aldığı, yapılan yolsuzluk üzerine geriye dönük para ödediği, Kara'nın arşivden evrak çıkartıp nöbet listelerini değiştirdiği, bu ve benzeri pek çok usulsüzlük, yolsuzluk, evrakta sahtecilik, kamu zararı, mobbing ve görevi kötüye kullanma ayyuka çıkmış olan bir kişinin halen idari görevde bulunması kamu vicdanını yaralamaktadır. Bu arkadaşın acilen görevden el çektirilmesi gerekmektedir. Bu konularla ilgili tüm evraklarımız elimizde mevcut. Cumhuriyet savcılığına konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmak için avukatımız gerekli çalışmaları yapıyor. Bugün yarın kamu zararıyla ilgili suç duyurusunda bulunacağız."